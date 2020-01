El ‘Big Data’ fa una radiografia del turisme en Falles

Buscar un carrer en Google Maps, consultar en Tripadvisor si un restaurant val la pena o, senzillament, enviar un wasap a algun amic durant les vacances poden llançar dades més fiables sobre el nostre comportament que qualsevol enquesta. Al mòbil se li menteix menys que als qüestionaris.

Gràcies al vertiginós avanç de la tecnologia, i en concret del big data, cada vegada hi ha informació més precisa sobre el que fem en realitat, i l'Ajuntament de València ha decidit aprofitar-la per a millorar l'experiència de les Falles.

El Consistori, en col·laboració amb Telefónica, s'ha beneficiat d'una eina que ofereix l'operadora per a traçar un perfil més precís del turista que visita la ciutat. D'aquest treball conjunt sorgeix l'estudi Turisme en Falles, que van presentar ahir les dues entitats. Segons aquest document, al març de 2019 van visitar la ciutat més de sis milions de persones, que es van concentrar en la setmana de Falles.

Durant les celebracions, 931.639 persones de mitjana cada dia van gaudir de les activitats que ofereix la capital en la seua festa més cèlebre. Aquesta xifra és un 41% major a la d'una setmana no festiva habitual. A més, els resultats de l'estudi llancen que, de mitjana, les arribades a la ciutat van augmentar al març un 26% respecte a febrer.

Segons les dades de Lucca Tourism de Telefónica, el perfil del turista faller més freqüent va ser el d'un espanyol que va viatjar des de Madrid. Així, el 89% de les persones que van visitar València per les Falles de 2019 va ser nacional. D'aquests quasi nou de cada deu turistes, un 25,4% procedia de Madrid, seguit de prop per les altres províncies de la Comunitat: Alacant (20,2%) i Castelló (17,98%). També van arribar nombrosos visitants de Barcelona, Conca, Albacete, Múrcia i Terol.

Les zones preferides dels espanyols per a moure's van ser Ciutat Vella, l'Eixample i Extramurs. A penes un 40% van decidir fer nit en establiments hotelers. El viatger que va arribar des de més enllà de les fronteres nacionals ho va fer, en la seua majoria, procedent d'Itàlia (33,9%), encara que també van arribar molts des d'Alemanya, Regne Unit i França. Esment especial mereixen els Països Baixos, des d'on van arribar nombrosos turistes procedents d'Àsia i Rússia, que fan escala aèria allí.

Els estrangers afigen al seu itinerari, a part del centre, la zona dels Poblats Marítims, on van visitar la platja de la Malva-rosa o la zona de la Marina. Per a elaborar aquest estudi, es va analitzar l'ús de les dades mòbils de la xarxa de Telefónica entre l'1 de febrer i el 30 de març. Això sí, de manera “anònima i agregada (no individualitzada)”.

Malgrat garantir l'anonimat, el nivell de precisió de l'eina és enorme; és capaç de discriminar als turistes per franja horària, pot diferenciar entre desplaçaments turístics i per treball, reconeix als veïns de localitats pròximes i també segrega als arribats en cap de setmana.

Des de l'Ajuntament, consideren l'aplicació d'aquesta tecnologia com un pas més “per a fer una gestió intel·ligent de la nostra ciutat”, va explicar Pere Fuset, regidor d'Administració Electrònica i Agenda Digital. L'edil va recordar que a València ja funcionen altres eines de dades per a millorar l'experiència turística com el Geoportal o València al Minut, i va ressaltar el paper pioner de la capital en l'àmbit de les ‘ciutats intel·ligents’.

“Aquestes dades ens ajudaran a fer de València una ciutat molt més sostenible”, va observar Emiliano García –responsable de Turisme local, també present en la presentació de l'informe– en referència a la convivència entre veïns i turistes.

Per part seua, Bruno Vilarasau, director de Serveis Digitals de Telefónica, va suggerir que les dades obtingudes poden “servir per a planificar les Falles de 2020 no sols en l'aspecte festiu, sinó també en un altre com el de la seguretat o el transport”. Les Administracions disposen ara d'una informació que val el seu pes en or per a fer de les Falles de 2020, un any més, una experiència inoblidable.

Un sector cada vegada més estratègic

València es pren cada vegada més seriosament el paper que juga el turisme en l'economia local. No en va, es tracta de la setena destinació més visitada d'Espanya (1.838.460 viatgers en 2018), segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.

A més, un estudi elaborat per Visit València amb dades de 2016 va situar l'impacte econòmic d'aquest sector en la capital en uns 1.383 milions d'euros i en 19.000 els llocs de treball que depenen directament del turisme. L'informe va estimar el pes del sector en l'economia de la ciutat en un 10%.

En xifres

931.639 visitants diaris de mitjana va rebre València durant la setmana de Falles de 2019, un 41% més que la mitjana d'una normal.

89% dels turistes van ser visitants espanyols, en la seua majoria madrilenys, alacantins i castellonencs. Van visitar principalment Ciutat Vella.

33,9% dels visitants internacionals procedien d'Itàlia, seguits en número per alemanys i britànics. Els estrangers es mouen també per la zona costanera.

6,2 milions de turistes arribats de tot arreu va rebre la capital del Túria durant el mes de març de l'any passat.