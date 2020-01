La madre de la niña hallada muerta en Logroño no colabora en la investigación

La madre de la niña de 5 años que fue hallada muerta el lunes en la habitación de un hotel de Logroño"no colabora" con la Policía en la investigación para esclarecer los hechos, ha afirmado este martes el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz.

Pérez Sáenz ha reclamado prudencia a la hora de calificar con un determinado tipo delictivo lo ocurrido en declaraciones a periodistas, tras asistir, en la ciudad riojana de Haro, donde residía la menor con su padre, a un concentración silenciosa, a la que han acudido unas 4.000 personas, según fuentes municipales, para recordar a la menor y arropar a su familia.

El delegado del Gobierno ha señalado que la madre de la niña, que fue encontrada por la Policía en el alféizar de la ventana del hotel con algunos cortes, está detenida en el área psiquiátrica de un hospital de Logroño y no colabora con la Policía, ante la que aún no ha declarado.

Autopsia no concluyente

Ha insistido en la necesidad de ser prudentes porque "solo hay indicios" y la autopsia practicada a la menor "no es concluyente", por lo que se han remitido unas muestras, para su análisis, al Instituto Nacional de Toxicología, en Madrid, cuyos resultados, como mínimo, se conocerán en tres semanas.

El delegado ha incidido en que los hechos son la aparición del cadáver de la niña y hoy, el de su abuela materna, que ha sido encontrada ahogada en el río Ebro a su paso por Logroño.

"La Delegación del Gobierno en La Rioja ha guardado una absoluta prudencia estos días y sigo apelando a ella", ha recalcado Pérez Sáenz, porque "los indicios son solo eso". Ha explicado que, "en el caso de la abuela, los indicios son pruebas de un suicidio por ahogamiento en el río Ebro, pero a partir de ahí no hay más hechos".

A ello ha comentado que "la autopsia de la niña no es concluyente respecto a lo que le haya podido suceder" y ha añadido que "hay que esperar a nuevas pruebas".

Esas pruebas "unidas a la declaración de la madre, que esperamos que se produzca, nos podrá introducir en el campo de la verdad", ha dicho, por lo que "hay que tener prudencia y no calificar los hechos con una figura delictiva porque ese paso no se ha dado". El delegado del Gobierno ha admitido que la madre, quien residía en Haro, ha pasado de estar vigilada a detenida por los indicios que hay y, aunque hasta pasado mañana existe la posibilidad de que declare, "por ahora no es colaborativa".

Cronología del caso de Logroño Henar de Pedro

Por otro lado, ha aclarado que un familiar entregó a la Guardia Civil cartas escritas por la madre de la menor y por su abuela materna, que "aportan indicios de que van a cometer una serie de actos, pero más de abandonar esta vida que algo respecto a la niña". Ha señalado que no ha hablado con el padre de la menor, quien estaba separado de la detenida, "pero sabe que, en un momento como éste, tiene la solidaridad de todo Haro y de toda España".