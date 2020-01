Wyoming se 'transforma' en Santiago Abascal en 'El intermedio'

"Todo parece indicar que en la nueva legislatura la extrema derecha va a tener un peso muy importante". Así comenzó este martes Woming la sección 'Entrevistas por la cara' en El intermedio.

Y añadió que "Santiago Abascal, por lo que sea, no quiere venir a este plató así que para que podamos entrevistarle no me queda otra opción que beberme su ADN".

Además, explicó que "en esta ocasión lo hemos tenido que congelar a menos de 200 grados centígrados porque ha sido meterlo en La Sexta, y ponerse a hervir".

"Este material es altamente inestable. Contiene un 50% de genoma de Abascal diluido en un 20% de sangre de El Cid, un 29% de sudor de don Pelayo. El 1% restante es una lagrima de El Fary", comentó antes de beberse el líquido.

Wyoming, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

Una vez 'tansformado', Wyoming/Abascal señaló que "Bienvenidos a 'Entrevistas por la cara' por España, por el Rey, por los Tercios de Flandes, por la santa Guardia Civil". Y añadió: "Joder, es que no he cenado y esta mierda sube muy rápido".

En la entrevista con Dani Mateo, Wyoming/Abascal afirmó que el nuevo Gobierno es "un nido de comunistas piojosos" y criticó el movimiento feminista: "Nuestro imperio no se levantó con feminazis sino con la valentía de los hombres".