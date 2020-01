El dardo envenenado de Kiko Rivera a Isa Pantoja: "Que la llame Ana Rosa, que a ella sí le coge el teléfono"

Anabel Pantoja se derrumbó la pasada semana en El tiempo del descuento tras la visita de Kiko Hernández a Guadalix de la Sierra. Y es que la concursante le confesó al colaborador de Sálvame que necesita el apoyo de su familia. Por ello, Kiko Rivera conectó este martes por vía telefónica con el programa para apoyar a su prima, aunque también tuvo palabras para su hermana, Isa Pantoja.

El productor intervino en Sálvame Limón para dejar constancia del cariño que siente hacia Anabel Pantoja, que continúa participando en el reality tras pasar por la nominación: "Más que mi prima es mi hermana, lo que yo siento por Anabel es que no se puede describir", dijo en el espacio conducido por Paz Padilla.

En este sentido, Kiko Matamoros no dudó en bromear sobre la fría relación que el hijo de Isabel Pantoja mantiene con su hermana, con quien no media palabra desde hace meses: "No tires por ahí que si no te preguntamos por la otra...", apuntó, a lo que Rivera respondió que "a la otra también la quiero muchísimo".

Asimismo, el DJ dejó caer que Isa P podría desearle ánimos a su prima, tal y como hizo él: "Me gustaría subir a la casa para decirle que no tenga dudas de que no la queremos y que no tenga esos pensamientos negativos", valoró, y después lanzó un dardo hacia su hermana: "Que la llame Ana Rosa, que a ella sí le coge el teléfono seguro", criticó.

El comentario provocó las risas de los colaboradores y del público del plató, que no contaban con esta reacción: "Tenemos que responder cada uno de nosotros a nuestra manera", se justificó el hijo de la tonadillera, quien cumplirá 36 años la próxima semana y que, de momento, no ha invitado a Isa P a la celebración.