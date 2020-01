Belloch afirma que esperaba la Medalla de Oro de la Ciudad, aunque no tan pronto, y agradece poder disfrutarla

"La verdad, no me ha sorprendido que me den la medalla, pero sin tan pronto porque pensaba que era post mortem", ha ironizado en su discurso tras recibir el galardón de manos del actual alcalde de Zaragoza, el 'popular' Jorge Azcón.

El acto institucional ha tenido lugar en el Salón de Plenos arropado por su familia a la que citado expresamente, al igual que a sus más allegados colaboradores de cuando fue alcalde durante doce años (2003-2015), y también a las autoridades de entonces, entre los que ha acudido el expresidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y sus sucesora, Luisa Fernanda Rudi.

Asimismo, ha acudido el actual presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, a quien Belloch se ha referido en tono jocoso al señalar que la experiencia administrativa del Ayuntamiento de Zaragoza "es incomparable con cualquier otra, lo siento señor Lambán".

Entre el público asistente también estaba la que fuera secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, cuando Belloch ostentaba la cartera del Ministerio de Justicia e Interior, en el último Gobierno de Felipe González.

Belloch, quien ejerce como magistrado de la Audiencia Nacional, ha comenzado su discurso apuntando lo siguiente: "no se qué deciros". Acto seguido, ha comentando que en situaciones como esta piensa en su padre para centrarse.

"LO MÁS IMPORTANTE: LA FAMILIA"

"Voy a intentar cumplir objetivos de dar las gracias y no dar consejos porque los ex no debemos dar consejos", ha resumido para dar las gracias a todos los concejales y a los trabajadores de "esta casa", en especial al asesor que le escribía los discursos, José Carlos Arnal, que ha sido el "mejor negro".

Sus elogios los ha hecho extensivos a los alcaldes de barrio, las ONG y asociaciones de voluntarios, además de a la Diputación de Zaragoza y al Gobierno de Marcelino Iglesias que "fue decisivo en el apoyo financiero" y a "Teresa Fernández de la Vega, que ha venido por sorpresa y fue el 50 por ciento de la financiación de la Expo 2008".

También ha dado las gracias a la Cámara de Comercio y a su presidente, Manuel Teruel: "Eres mi amigo y, sobre todo, amigo de Zaragoza".

Ha citado a sus colaboradores y en especial a 'Messi' por el que fuera consejero municipal de Grandes Proyectos, Jerónimo Blasco, porque formaban parte del Gobierno en la toma de "decisiones efectivas", junto al que fuera consejero municipal de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón; el vicealcalde, Fernando Gimeno,y la directora de Comunicación, Mercedes Gracia.

Belloch ha mencionado a su mujer, la periodista María Cruz Soriano, y a su hijas porque "la familia es lo más importante", ha subrayado. La última reflexión la ha dedicado a los padres porque cuando las cosas van mal "el consuelo es que los padres no lo van a ver y, en compensación, cuando las cosas van bien queda la tristeza de pensar que no están disfrutando de las cosas buenas que les han pasado a sus hijos".

No obstante, ha desmentido esta reflexión al mostrarse convencido de que sus padres "están en un sitio más luminosos desde el que nos contemplan". Ha concluido emocionado: "Mi padre seguro que, desde lo alto donde lo hayan puesto, presume de que su hijo haya recibido la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza".

Después, Juan Alberto Belloch ha posado para la foto de familia con la actual corporación y ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento.

"SOBRESALIENTES MÉRITOS"

El actual alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha dicho que supone un honor entregar la Medalla de Oro de la Ciudad, que se concede para distinguir a personas físicas o jurídicas que hayan destacado por sus sobresalientes méritos profesionales o por haber prestado servicios a la ciudad. "Ambos recalan en la persona de Belloch".

Azcón ha repasado la biografía de Belloch que fue concejal en 1999 hasta que en 2003 llega a la Alcaldía que deja en 2015 para volver a la magistratura. "Ha sido con doce años consecutivos la persona que más tiempo ha ostentado la Alcaldía y en los tres mandatos ha tenido capacidad de liderar un ambicioso proyecto profesional. Pero más mérito tiene el cuándo y cómo quiso dejar de ser alcalde".

Le ha recordado que la iniciativa más importante fue la Expo 2008, en la que tuvo la "inteligencia de trabajar de la mano con Atarés", y también se ha referido a la primera línea del tranvía que "transformó la ciudad" y "ambas cosas han marcado la imagen de la ciudad y el devenir en el siglo XXI".

Entre las cualidades de Belloch, Azcón ha citado el "liderazgo, capacidad e inteligencia" para precisar que no es por cortesía sino por el conocimiento que le brinda el haber estado en la batalla política durante varios años.

"Conozco de primera mano su altura política, e intelectual, lo que obliga a una exigencia extra. Belloch fue por experiencia, preparación y habilidad el mejor adversario, más rocoso y difícil de enfrentar que he conocido y, por eso, fue una enorme suerte debatir, pugnar y poder aprender de él" en la rivalidad política

"LIBREPENSADOR"

Jorge Azcón ha elogiado de Belloch su libertad religiosa y la "especial sensibilidad" con las víctimas del terrorismo, para enfatizar su "elegancia política porque siempre fue caballeroso, pero tiene más mérito el trato respetuoso que siempre ofreció a los demás y siempre buscó el talento para buscar parte de su equipo".

A juicio de Azcón, el exalcalde Belloch es un político al que se puede convencer siempre y cuando no se utilicen formas agresivas, la coacción o el miedo. "Se le podía convencer con argumentos cuando son buenas ideas para la ciudad", ha rememorado.

Otros calificativos que le ha dedicado han sido que se trata de un político "con personalidad propia, un librepensador que no ha sido un político de trincheras y, además, cerraba siempre que le daba la gana los debates del salón de plenos".

Azcón ha enfatizado que el exalcalde socialista recibe este premio porque "solo con políticos de talla, se puede hacer una política de nivel y que la sociedad avance, y Belloch lo ha sido".