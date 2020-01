El presidente de Palestina rechaza el 'acuerdo del siglo' de Trump y los palestinos convocan más protestas

La publicación este martes del conocido como 'acuerdo del siglo' por Donald Trump ha comenzado a generar reacciones por parte de los implicados que van desde el presidente palestino, Mahmud Abás, hasta los propios ciudadanos palestinos.

Abás y Haniye se unen en contra del acuerdo



El presidente de Palestina, Mahmoud Abás, ha rechazado el plan de Trump, que los palestinos "no cederán". "Rechazamos este acuerdo desde el principio, y nuestra posición era correcta cuando nos negamos a esperar", dijo Abás. "No nos agacharemos y no cederemos", añadió.

Así, el presidente de Palestina y Ismail Haniyeh, el jefe del movimiento Islamista Hamás, se han unido a través de una conversación telefónica en contra del acuerdo anunciado por Trump.

"La unidad es la piedra angular para confrontar y derrocar el acuerdo que apunta a eliminar los derechos legítimos", afirmó el presidente de Palestina.

Los líderes palestinos se han reunido para dar respuesta al 'acuerdo del siglo' de forma conjunta.

El ministro de Exteriores y el primer ministro de Palestina rechazan el acuerdo



Riyad al Malki, el ministro de Exteriores de Palestina, ha pedido a los países árabes que rechacen el acuerdo propuesto por la Casa Blanca y ha explicado que en la reunión de este martes se tomará la decisión y el la forma de actuación.

También el primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh, se ha referido al acuerdo con rechazo, ya que opina que el plan de Trump no trata de acabar con el conflicto, sino que busca proteger al presidente de Estados Unidos del "impeachment" y, a su vez,apoyar a Netanyahu, el primer ministro israelí, en la campaña electoral de ese país.

Y es que, los palestinos no han participado en la elaboración del 'acuerdo del siglo'. ya que no tienen contactos con Estados Unidos.

Las protestas de los palestinos en Gaza



Aunque aún no se conoce el contenido completo del plan ideado por la Casa Blanca, los palestinos han mostrado su rechazo por adelantado, por lo que miles de ciudadanos han tomado la Franja de Gaza con múltiples protestas.

Los manifestantes han quemado banderas, tanto de Israel como de Estados Unidos y la cifra de heridos supera las 50 personas. También han lanzado globos con artefactos explosivos. Los palestinos han convocado más protestas en Gaza para este miércoles.

El primer ministro de Israel, dispuesto a ceder

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que está dispuesto a ceder para conseguir la paz con Palestina y a seguir el acuerdo de Trump.

"El plan aporta un equilibrio entre palestinos e israelíes que otros no han ofrecido en el pasado", ha explicado Netanyahu. "Si acceden a cumplir con todas las condiciones del plan, Israel estará ahí, estará ahí para negociar la paz ya mismo", ha aseverado.