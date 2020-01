El comité de empresa de Siro pide explicaciones sobre la reestructuración de 60 personas en la planta de Venta de Baños

Según ha explicado la presidenta del Comité, Mar Rodríguez, en declaraciones a Europa Press, después de que la dirección les comunicara los despidos se mantuvo una reunión en la que no les contaron "nada" porque la empresa aseguraba que estudiaba cómo llevar a cabo la reestructuración para que fuera "lo menos injusto posible para los trabajadores".

Desde entonces, Rodríguez asegura que no tienen más información, y ante las primeras noticias aparecidas en distintos medios de comunicación, Siro "ha ido tanteando" a varios trabajadores, y aunque no les han llegado a despedir si les han hablado de "desvincularles de la empresa".

"Esto es una desconfianza al Comité de Empresa muy grande", ha subrayado la representante de los trabajadores, al tiempo que explicaba que de las 160 personas en la planta en Venta de Baños se verían afectadas 60, "en dos bloques".

Según Rodríguez, la empresa habría hablado de ofrecer a los despedidos 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades, pero aún "no hay nada concreto" asegura.

Desde el comité de empresa creen que estos despidos se deben a la unión con Cerealto y a la venta de otras empresas cuya administración podría estar llevándose desde la planta palentina.

"Me temo que empiecen a realizar los despidos y no nos enteremos" ha señalado Mar Rodríguez mientras pedía a la empresa la "transparencia y claridad" que venden y que considera que en este caso "no están teniendo".

El comité de empresa de Siro ha solicitado este martes una reunión urgente con la dirección para que les explique la reestructuración de 60 personas de oficinas en la planta de Venta de Baños (Palencia) como les comunicaron a principios de año.

Según la presidenta del Comité, Mar Rodríguez, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que después de que la dirección les comunicara los despidos se mantuvo una reunión en la que no les contaron nada porque la empresa estaba estudiando como llevar a cabo la reestructuración para que fuera "lo menos injusto posible para los trabajadores".

Desde entonces, Rodríguez asegura que no tienen más información, y ante las primeras noticias aparecidas en distintos medios de comunicación, Siro "ha ido tanteando" a varios trabajadores, y aunque no les han llegado a despedir si les han hablado de "desvincularles de la empresa".

"Esto es una desconfianza al Comité de Empresa muy grande" ha subrayado la representante de los trabajadores, al tiempo que explicaba que de las 160 personas en la planta en Venta de Baños se verían afectadas 60, "en dos bloques".

Según Rodríguez, la empresa habría hablado de ofrecer a los despedidos 33 días por año trabajado y 24 mensualidades, pero aún "no hay nada concreto" asegura.

Desde el comité de empresa creen que estos despidos se deben a la unión con Cerealto y a la venta de otras empresas cuya administración podría estar llevándose desde la planta palentina.

"Me temo que empiecen a realizar los despidos y no nos enteremos" ha señalado Mar Rodríguez mientras pedía a la empresa la "transparencia y claridad" que venden y que considera que en este caso "no están teniendo".