Selena Gomez se sincera sobre su relación con Justin Bieber: "Siento que fui víctima de abuso emocional"

Tras más de siete años de noviazgo intermitente, Selena Gomez y Justin Bieber rompieron su relación a principios de 2018. Pero no ha sido hasta este domingo cuando la actriz se ha sincerado sobre algunos aspectos de su relación.

La artista concedió una entrevista al podcast de Lulu Garcia-Navarro en National Public Radio en la que confesó que ha comprendido, con el paso del tiempo, que fue víctima de cierto abuso emocional.

Cuando Gomez habló sobre pasar página, la presentadora le preguntó si se refería a dejar atrás su etapa con Justin Bieber, a lo cual, la cantante contestó que sí. "¿Miras hacia atrás y, cuando piensas en las partes de tu vida que fueron dolorosas, de las que has pasado, es esa una de las más difíciles?", cuestionó.

"No, porque he encontrado fuerza en ello. Es peligroso permanecer con una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos...", aseguró, a lo que Garcia-Navarro le preguntó si se refería a abuso emocional. "Sí, y creo que es algo que tuve que encontrar una forma de entenderlo como adulta. Y tenía que entender las decisiones que estaba tomando. Aunque en realidad no quiero pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy muy orgullosa de poder decir que me siento más fuerte que nunca y que he encontrado una manera de superarlo de la mejor forma posible".

Esta es la primera vez que Selena Gomez se abre tanto al hablar de su noviazgo con el cantante canadiense. De hecho, también confesó que su canción Lose You To Love Me (Perderte para quererme) estaba centrada en su relación con Bieber.

"En dos meses nos reemplazaste / como si fuese fácil / me hiciste pensar que me lo merecía / en el momento más duro de mi recuperación", dice la letra de su tema, en clara referencia a cuando Justin Bieber comenzó una relación con Hailey Baldwin, meses después de hacer oficial su ruptura con Selena Gomez en marzo de 2018.