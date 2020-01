Los interinos de la Diputación critican el "viraje" implícito en el "desarrollo" de los procesos selectivos

En un comunicado, este colectivo laboral de la Diputación de Sevilla invoca el "compromiso público" del presidente de la institución, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, respecto a los procesos selectivos impulsados por la entidad y la posible incidencia en los mismos del litigio que debe zanjar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el supuesto abuso en la temporalidad en las contrataciones de la Administración española.

Mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está pendiente de resolver las demandas promovidas por miles y miles de funcionarios interinos y temporales contra la Administración española, en demanda de que se les declare trabajadores indefinidos después de años encadenando contratos eventuales, un portavoz de este colectivo explicaba recientemente a Europa Press que entre los 532 empleados interinos de la Diputación hay "muchos casos" de personas que tras "décadas" trabajando en la institución provincial, ven cómo las plazas que ocupan han sido incluidas en procesos selectivos "de libre concurrencia".

"SIN GARANTÍAS DE OPCIONES REALES"

Estas personas, según explicaba este portavoz del colectivo, afrontan tales procesos selectivos "sin garantías de opciones reales" de consolidar su posición en la plaza que ocupan como interinos, pues en buena medida compiten con jóvenes recién titulados, con formación específica y carentes de "obligaciones" familiares o laborales a la hora de preparar una oposición.

Además, se trata de trabajadores interinos que, en caso de no consolidar su posición en los puestos que ocupan, "se verían abocados no sólo al paro, sino al ostracismo laboral" a cuenta de su edad.

En ese sentido, mientras el Gobierno de la Diputación esgrimía meses atrás que en mayo acordó con los representantes de la plantilla "una suspensión temporal para que los exámenes de las nuevas ofertas (de empleo público) no se celebren hasta que no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre y cuando no caducasen" tales ofertas de empleo público en el periodo máximo de tres años que pesa sobre cada una de ellas, el citado colectivo avisa de un "cambio de opinión" de la institución provincial.

"La Diputación de Sevilla ha decidido para gran sorpresa y desconcierto de los trabajadores, comunicar a los empleados la publicación del inminente desarrollo de los procesos selectivos, convocando las primeras pruebas de las plazas de consolidación y estabilización para el próximo mes de mayo, iniciando los exámenes en esa fecha y proporcionando datos de las plazas a convocar, sin que aún haya sentencia alguna" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señala la asociación de trabajadores temporales.

"VIRAJE IMPREVISTO"

Recordando que el presidente de la Diputación se había comprometido a "que no se celebrarían los exámenes de las ofertas de empleo pendientes hasta que el tribunal emita la sentencia sobre este problema que afecta a la práctica totalidad de administraciones públicas en España", si bien mediaba la citada condición de que no expirasen las mencionadas oferta de empleo público, la asociación indica que "este viraje imprevisto de la Diputación supone una medida contraria a la anterior declaración de ralentizar el proceso", una promesa que "había proporcionado cierta tranquilidad y confianza a los afectados por este fraude de ley".

"Esta publicación del inminente desarrollo de los procesos selectivos coloca al personal temporal en una situación de gravísimo riesgo, pues siempre suele haber plazos más amplios desde las convocatorias hasta la comunicación de las fechas del examen", enfatiza el colectivo, que además ve "sorprendente que UGT, CCOO y USO hayan pedido "atrasar algunos de los exámenes, sólo los correspondientes a la convocatoria de estabilización de 2018, hasta 2021, en vez de solicitar la suspensión de todos los procesos".

Así, la asociación manifiesta su "pesadumbre y sentimiento de injusticia ante estas nuevas medidas que agravan aun más la situación de precariedad y vulnerabilidad" de este colectivo de trabajadores interinos.