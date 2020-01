El nombre de comerços s’incrementa un 12% de 2015 a 2019 en València

El regidor de Comerç de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha donat a conèixer les dades del comerç i servicis de València, que reflecteixen un saldo positiu net en l’últim any de 9.111‬ activitats noves, el que suposa un increment del 5,3%. Pel que fa als últims quatre anys, València ha passat de 76.746 comerços i servicis en 2015 a 85.857 en 2019, o el que és el mateix, un increment del 11,9%.

El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha explicat que “es tracta d’unes dades molt positives, de les que ens sentim molt orgullosos, i que ens animen a continuar amb el treball de dinamitzar el xicotet comerç i de donar suport als autònoms de la ciutat que estem impulsant des del govern municipal”.

El barri de la Font de Sant Lluís és el que lidera l’obertura de noves activitats amb un 93,9% d’increment, ja que ha passat de 148 en 2015, a 287 en 2019. Li segueix –a nivell percentual- el poble de València de les Cases de Bàrcena, que incrementa un 75% les seues activitats en passar de 24 a 42. El Port és el tercer que més incrementa el percentatge, ja que dels 155 de 2015, passa als 235 en 2019.

Amb increments entorn al 30% en el període de 2015 a 2019 se situen el poble de València del Saler (+31,6%), els barris de Sant Llorenç i Sant Pau (+29,7% i +28,1%, respectivament) i el poble de València de Beniferri (+27,6%). La llista continua amb el Palmar (+25,9%), Faitanar (+23’9%), el Perellonet (22,1%) i Pla del Real (+21,7%).

Trobem després el barri de Vara de Quart amb un augment del 21,5%, seguit de Penya-roja (+20,8%), Favara (+18,9%), Albors (+18,8%), la Roqueta (+18,2%), la Carrsaca (+17,7%), el Pilar (+17,5%), Mestalla (+16,5%), Jaume Roig (+16,4%), Sant Francesc (+15,3%) i el Botànic (+13,9%).

Galiana ha destacat el valor significatiu de l’increment que es dóna en els Pobles de València, on destaca especialment el cas de Cases de Bàrcena, “però on també podem posar de relleu casos concrets com el de la Punta, que incrementa activitats en estos quatre anys en un 8,1% i passa de 409 a 442 comerços i servicis.

Un altre cas és el del Poble de València de Pinedo, que enguany ha trencat una ratxa històrica negativa de destrucció de comerç i activitats i incrementa en un 20,2% la creació d’activitats, fins arribar a les 250.

En tot cas, enguany, el barri que lidera la creació, a nivell percentual, torna a ser la Font de Sant Lluís amb un 97,9%. De 88 barris/pobles, les activitats pugen en el període de 2015 a 2019 en 76, es mantenen en vuit i abaixen en quatre.

Per districtes

Per districtes, en estos quatre anys, per ordre d’increment trobem l'Eixample, el Pla del Real, Campanar, Ciutat Vella, Pobles de l'Oest, Camins al Grau, Extramurs, Rascanya, Algirós, Pobles del Nord, Pobles del Sud, Patraix, Quatre Carreres, Jesús, Benicalap, l'Olivereta, la Saïdia, Benimaclet i Poblats Marítims. En tots els casos, augmenten les activitats.