València traslladarà el fèretre de Blasco Ibáñez a un nou espai expositiu en el Cementeri General

Tello, juntament amb el regidor de Cementeris, Alejandro Ramón, ha explicat que s'adequarà una sala en el Cementeri General on s'instal·larà un espai expositiu "sobre la figura d'un dels escriptors valencians més importants". El consistori descarta la Casa Museu per "falta d'espai" i per la seua proximitat al mar, una cosa que "podria perjudicar la peça", segons ha subratllat l'Ajuntament en un comunicat.

La sala del Cementeri General pensada, situada en la seua entrada principal, està buida a dia de hui. "Des de l'Ajuntament volem convertir-la en una finestra arqueològica amb una instal·lació expositiva que tinga com a element principal el sarcòfag de Blasco Ibáñez, juntament amb algunes fotografies i textos per a posar en context", ha detallat l'edil.

Per a aconseguir aquest efecte, es canviaran les actuals portes de fusta per una amb vidres "a manera de finestral que permeta l'espectador veure l'interior de l'habitacle", ha explicat Tello, qui ha recordat que aquesta acció "se suma a totes les que estem engegant per a potenciar la figura d'un dels nostres valencians més internacionals, com és la de Blasco Ibáñez".

Donada la naturalesa del treball, els aspectes de desenvolupament del muntatge expositiu, el trasllat i el muntatge del sarcòfag es farà des de la Regidoria de Cultura a través de l'empresa guanyadora del concurs de transport d'obres d'art i sota la supervisió dels tècnics municipals de moviment d'obra.

Per la seua banda, el regidor de Cementeris ha destacat que l'Ajuntament "sempre estarà al costat del reconeixement i el record d'una figura tan important com la de l'escriptor, periodista i polític valencià, que, a més, amb obres com 'La Barraca' o 'Cañas y Barro' va difondre part del nostre patrimoni cultural i agrícola".