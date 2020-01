L’Ajuntament de València retira 884 tones de residus de les platges de la ciutat

El Consistori de València ha invertit al voltant de 100.000 euros en tot el dispositiu posat en marxa per tal de netejar les platges del nord i sud de València dels efectes de la borrasca Glòria. 120 operaris s’han encarregat de retirar tant l’arena del passeig marítim com els residus d’algues, plàstics i peixos morts. També s’ha contractat 20 màquines de pales i tragella, a més de 15 camions per agilitar els treballs.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que “en pocs dies els servicis de neteja municipals han aconseguit que les platges estiguen pràcticament netes”. En concret, s’han retirat 5.000 tones d’arena i pedres que havien envaït el passeig marítim del Cabanyal-Malva-rosa, Pinedo i el Perellonet.

Efectes de la borrasca Glòria a les platges de València Ajuntament de València

També han arreplegat 884 tones d’algues, residus plàstics i vegetals. D’aquesta quantitat al voltant de 50 tones són peixos morts que van aparèixer procedents de piscifactories que el temporal va arrossegar fins a les platges del Perellonet, Devesa i el Saler.

Aquesta era, com ha explicat Campillo, una de les principals preocupacions per tal d’evitar la descomposició dels peixos i puguera convertir-se en un problema per a la salut. Els peixos retirats han sigut transportats a la planta de tractament de residus de l’EMTRE d’Hornillos.

L’Ajuntament ha duplicat el dispositiu especial de neteja de l’entorn litoral de València dels efectes del temporal Glòria. 120 operaris s’han encarregat de retirar l’arena i els residus, als quals s’han sumat 20 màquines de pales i tragella, a més de 15 camions per agilitar els treballs. Segons Campillo, l’objectiu ha sigut recuperar la normalitat de les platges de la ciutat, que reben visitants durant tot l’any.