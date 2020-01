Igor 'El Ruso': "La gente ha estado muy influenciada por la propaganda mediática"

Feher ha concluido así su intervención en la vista oral en la que se le ha juzgado por el tiroteo que protagonizó, como ha reconocido esta mañana por segunda vez, el 5 de diciembre de 2017 en un masico de Albalate del Arzobispo (Teruel), donde resultaron heridos de gravedad Manuel Marcuello y Manuel Andreu, cuando se encontraron con él, inopinadamente, a las puertas de la propiedad del segundo.

El acusado ha reconocido los hechos y ha negado que las víctimas se abalanzaran contra él porque de ser así "no estarían vivos", ha asegurado. Sin embargo, Marcuello en su relato ha declarado que sí abalanzó sobre el agresor, cayendo ambos al suelo, tras lo que estuvieron "forcejeando" e incluso intentó quitar la pistola: "Cuando no pude más me eché a un lado y me pegó un tiro".

Igor 'El Ruso', que se encuentra en prisión provisional desde 2017 y, actualmente, está preso en Teixeiro (Galicia), ha llegado pasadas las 8.30 horas al Palacio de Justicia de Teruel, procedente de la cárcel de máxima seguridad de Zuera (Zaragoza), entre fuertes medidas de seguridad y gran expectación mediática, con 63 medios de comunicación acreditados, entre ellos la televisión italiana RAI.

Ha declarado en una cabina de seguridad blindada y acristalada, sentado en una silla y esposado, asistido por una traductora de italiano, comunicándose con la sala a través de unos agujeros perforados en el cristal. Ha respondido solícito a todas las indicaciones del tribunal y con prontitud, en tono amable y educado, a las cuestiones planteadas por las acusaciones.

Feher iba vestido con ropa militar y una gorra en el momento de los hechos, pero esta mañana vestía de forma discreta, con una chaqueta azul oscura, y llevaba el pelo corto, así como unas gafas, y ha formado con sus dedos, en varias ocasiones, el símbolo de la victoria. Ha seguido con atención la vista oral, situado a la izquierda de su abogado defensor, Manuel Zapater.

El presidente del tribunal constituido por la Sala Única de la Audiencia Provincial de Teruel para juzgar este caso, Fermín Hernández, publicará la sentencia en los próximos días.

Norbert Feher volverá a sentarse en el banquillo de los acusados dentro de unos meses por el asesinato -que ha confesado- del ganadero y dirigente de UAGA, José Luis Iranzo, y dos agentes de la Guardia Civil, un triple crimen ocurrido el 14 de diciembre de 2017 en un paraje situado entre Andorra y Albalate del Arzobispo, días después de disparar y dejar heridos a otras dos personas, hechos estos últimos por los que ha sido juzgado hoy.