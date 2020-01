Ley del juego, derecho civil valenciano, subvenciones y deuda, a debate la próxima semana en el pleno de Les Corts

Así consta en el orden del día que ha quedado fijado tras la reunión de la Mesa de Les Corts y la Junta de Síndics de este martes. En esta ocasión, se cambia el día para la sesión de control al presidente al miércoles por la mañana por motivos de agenda, ya que Ximo Puig tiene previsto un viaje institucional.

El portavoz de Ciudadanos (Cs), Toni Cantó, ha celebrado que Puig "tenga a bien después de dos meses someterse al control parlamentario" y la de Vox, Ana Vega, ha criticado que no haya sido incluida en el orden del día su proposición no de ley en la que defienden implantar el conocido como 'pin parental' en la Comunitat Valenciana.

La diputada responsable de Educación, Llanos Massó, ha criticado que el orden del día ha salido de la Mesa con interpelaciones y comisiones "para que la proposición del pin no pudiera estar". "A los partidos del Botànic cuando les vas a hablar de libertad les da bastante miedo y lo suelen rechazar, y a PP y Cs les da miedo tener que definirse claramente", ha agregado.

Desde el Botànic, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha explicado que había mociones subsiguientes y comisiones que había que tramitar por una cuestión de plazo para cumplir el reglamento y ha destacado que no hay ninguna proposición no de ley: "Por eso esas iniciativas y no otras".

Además de las citadas iniciativas, Cs se interesará por el reparto de publicidad institucional, por las infraestructuras dañadas por el temporal 'Gloria', por la exención del valenciano en la Vega Baja y por la situación económica de À Punt. Unides Podem, por su parte, preguntará sobre el proceso de reversión de los hospitales, ha avanzado su portavoz adjunta, Beatriu Gascó.

La síndica adjunta del PP, Eva Ortiz, ha explicado que en el pleno también se designarán nuevos miembros para la asamblea de Caixa Ontinyent, aunque Cs ha renunciado al que le corresponde y hay un plazo de 24 horas para volver a presentar nombres.

IVA 2017

También ha explicado que han presentado al resto de grupos una proposición en la que se exige al Gobierno central el pago de los 281 millones correspondientes al IVA de diciembre de 2017 y que señala que en el caso de que no se abonen en tres meses se emprenderán acciones legales contra el Ejecutivo.

Compromís ha indicado que ya incluyeron esa petición en su lista de demandas al Gobierno central, ha recordado que ese pago lo dejó pendiente Mariano Rajoy y se ha mostrado abierto a negociar una propuesta más amplia que hable también de infraestructuras y especialmente de medidas urgentes en las Cercanías.

Desde el PSPV Mata ha destacado el "morro" del PP al exigir ese pago que data de época de los 'populares' y ha subrayado que figuraba en los presupuestos de 2019 que rechazaron. Ahora, ha dicho, el Gobierno lo pondrá en los de 2020: "Montoro los quitó con una ley y hace falta una ley que nos lo devuelva".

CRÍTICAS AL ARRANQUE DE LA COMISIÓN SOBRE LA DANA

Desde PP, Cs y Vox han criticado también que los portavoces de PSPV, Compromís y Unides Podem no estuvieran presentes en Orihuela en la constitución de la comisión de estudio sobre los efectos de la DANA de septiembre en la Vega Baja, que ha llegado a calificarse como "falta de respeto".

Unides Podem ha replicado que estuvo la portavoz adjunta y miembro de la comisión, Compromís ha destacado la "sensibilidad" demostrada al sacar de les Corts esta comisión y el PSPV ha calificado de "irrelevantes" esas ausencias. "Había más gente del Botànic que de otros partidos", ha añadido Mata.

Precisamente la 'popular' Eva Ortiz ha criticado, asimismo, la "falta de sensibilidad" que supone plantear desde el Consell que no se reconstruyan paseos afectados por el último temporal, ya que "no es la solución". Ha remarcado que esa decisión debe ser técnica.

Desde Compromís, Aitana Mas -quien preside la comisión sobre la DANA- ha instado a afrontar el futuro del litoral desde la sostenibilidad: "No se trata de jugar al lego y montar y desmontar".

PROSTITUCIÓN

Por otra parte, los grupos se han pronunciado también sobre las palabras del presidente, Ximo Puig, que ha abogado por la abolición de la prostitución en España y ha anunciado que el encargo de un informe a la Abogacía de la Generalitat para ser "todo lo contundente que permita la ley" y lograr "una tierra que ponga fin a la explotación sexual de las mujeres".

El PSPV ha destacado que es un debate "social y también jurídico" en el que "el Código Penal es muy importante", al tiempo que ha instado a atajar el problema cultural y de educación, ya que "si no hubiera clientes no habría prostitución". "La prostitución cero es un objetivo razonable", ha indicado el síndic.

Para Ferri habría que poner el foco no en la víctima de esa explotación, la mujer, sino en los promotores de la trata. "Es un tema de largo recorrido", ha agregado. Desde Unides Podem han incidido en ese largo camino y han apuntado que ya desde el Ministerio de Igualdad se ha anunciado que se va a trabajar contra la trata de mujeres como prioridad.

El PP ha recordado que el Pacto contra la Violencia de Género ya contempla medidas, Cs ha pedido acciones concretas porque "uno ve prostíbulos sin que nadie haga nada", y Vox ha afirmado que aunque su partido aún no ha definido la posición oficial estarán en contra de "todo lo que sea cosificar a las personas".