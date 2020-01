Jelani Maraj, hermano de Nicki Minaj, condenado a cadena perpetua por violar a su hijastra de 11 años

En 2015, Nicki Minaj pagó 100.000 dólares de fianza para que su hermano mayor, Jelani Maraj, saliese de prisión. Estaba allí tras haber sido denunciado por violar a una menor. En concreto, su hijastra de 11 años.

Jelani Maraj, que ahora mismo tiene 41 años, se encontraba por aquel entonces recién casado con Jacqueline Robinson y la niña era la hija que su nueva esposa había tenido fruto de una relación anterior. Fue entonces cuando los abusos comenzaron

La Corte Suprema de Long Island, cinco años después, ha sentenciado a Maraj a una condena de 25 años a cadena perpetua por agresión sexual continuada a una menor, según el fiscal de distrito del condado de Nassau, así como por poner en peligro el bienestar de la niña.

Durante el juicio, ella misma testificó contra su padrastro narrando cómo había abusado de ella sistemáticamente de abril a noviembre de 2015, varias veces al día, aprovechándose de los momentos de soledad de la menor, dado que su madre, Jacqueline, trabajaba.

"Era sábado por la mañana", asegura la niña, que permanece obviamente anónima, sobre cómo comenzaron las repetidas sodomizaciones y violaciones a las que tuvo que hacer frente en su testimonio. "Fui a él para decirle 'Buenos días'. Lo abracé como siempre y fui a recostarme a su lado, como solía hacer. Me dijo que cerrara la puerta. Me pidió que me quitara los pantalones. Luego quería que me escondiera con él... Y comenzó a acariciarme. Tuvo sexo conmigo en su habitación, en la mía, en el sótano...".

Además, la pequeña le contó al juez Robert McDonald, al jurado y a los asistentes que el hermano de la cantante tenía un apodo para ella: "mi marioneta". Además, amenazó con violencia física y con mandarlos lejos de su madre tanto a la niña como a su hermano, que cuando ocurrieron los hechos tenía 8 años y que entró en la habitación durante una de las violaciones.

También testificó el niño, contando estos mismos hechos -que había presenciado u oído las agresiones en más de una ocasión-. Sin embargo, y aunque a priori ya hubiese sido suficiente, la prueba definitiva y condenatoria fue una muestra de ADN de Jelani Maraj hallada en el pijama de la niña.

La defensa ha argumentado que todo se trata de una treta orquestada por Jacqueline para obtener una indemnización de 25 millones de dólares que correrían a cargo de la hermana del acusado, Nicki Minaj, que finalmente no testificó en el juicio -a pesar de que lo abogados de Maraj así lo aseguraron en el discurso inicial-.

De hecho, la rapera de Anaconda, Tusa o Super Bass solo ha visitado a su hermano en la cárcel -donde está recluido desde que comenzase el juicio, en 2017- una única vez, en la que fue para acompañar a su madre, Carol.

Pese a la sentencia, donde se le ha declarado culpable, los abogados de Jelani Maraj han asegurado que presentarán un recurso de apelación. En una de sus últimas intervenciones, Maraj se declaró inocente y dijo que por aquella época tuvo problemas de alcoholismo. "Me gustaría disculparme por el dolor que causé. Tuve un problema excesivo con la bebida", afirmó.