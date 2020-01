Realitzen el primer implant a Espanya d'una pròtesi en 3D a un home que portava 10 anys sense usar la mà

Gràcies a la intervenció, el pacient podrà recuperar la mobilitat de la seua mà després de deu anys de pèrdua de mobilitat i força. La impressió, realitzada en titani, reprodueix amb precisió la funció de l'escafoide lesionat.

Aquest home, de 40 anys, patia des del 2009 una lesió del carp en la seua mà esquerra, la qual cosa li havia fet perdre de manera progressiva la mobilitat i força de la monyica, detalla la Conselleria de Sanitat en un comunicat.

Per tant, "sense aquest implant biònic, la lesió que patia hauria requerit soldar diversos ossos del carp -el que es coneix com artròdesi- fins al punt de perdre quasi per complet la mobilitat de la mà", com ha destacat Luis Aguilella, facultatiu del servici de Traumatologia i Cirurgia Ortopédica de la Ribera.

Amb l'implant es va reemplaçar l'escafoide danyat perquè, juntament amb la resta d'ossos, actuara en el moviment de la monyica, recuperant l'ús quotidià i natural de l'articulació. El projecte de planificació i reconstrucció de la pròtesi va ser desenvolupat per l'empresa espanyola Avamed Synergy, els enginyers biomèdics de la qual van treballar juntament amb el doctor en el disseny de l'implant.

L'empresa Techfit DS va realitzar la impressió de titani, d'aproximadament tres centímetres, amb les mesures exactes i mil·limètriques de l'escafoide lesionat. "En cas contrari, l'implant hauria fracassat", ha subratllat l'especialista.

PRÒTESI A MESURA EN TITANI

Prèviament a la cirurgia, al pacient se li va realitzar un TAC de la mà sana amb l'objectiu de conéixer la grandària de l'escafoide. Una vegada processades les imatges es va realitzar una reconstrucció virtual en 3D des de la qual es va dissenyar la pròtesi a mesura en titani, amb acabat en espill, i es va fabricar mitjançant tècniques de reconstrucció tridimensional d'alta precisió.

La pròtesi havia de comptar amb una sèrie d'orificis distribuïts estratègicament per a fixar-la a la resta dels ossos mitjançant un tendó extret de l'avantbraç del pacient en el mateix acte quirúrgic. Tot açò va suposar un treball de revisions i perfeccionament proper als tres mesos, com ha relatat el CEO d'Avamed Synergy, Lucas Díez.

Per a l'implant del disseny 3D va ser necessària una complexa cirurgia de dues hores. A través de tres xicotetes incisions en la monyica del pacient es va extraure l'escafoide danyat per a després implantar la pròtesi de titani i estabilitzar-la amb un empelt tendinós.

"El sistema ossi de la mà és molt similar al funcionament d'un rellotge: si una de les peces falla o no és exacta, no pot haver-hi mobilitat, d'ací l'elevada dificultat tècnica d'aquest implant". Per tant, "l'èxit resideix que s'ha aconseguit que una pròtesi, impresa amb material biocompatible, funcione com un os més de la mà", ha afirmat el doctor.

Una vegada inserida en la monyica va caldre unir la impressió amb la resta d'ossos del carp mitjançant l'empelt de tendons entrellaçats en 360 graus a través de les perforacions, amb l'objectiu d'aconseguir un moviment harmònic de la pròtesi.

TORNARÀ A USAR LA MÀ EN DOS MESOS

Després de l'operació, el pacient ja ha iniciat una sèrie de sessions de rehabilitació per a recuperar la força completa de la seua monyica. La seua evolució actual és positiva, amb la previsió que recobre la funcionalitat de la mà als dos mesos de la intervenció.

Aquesta intervenció demostra que "la impressió de pròtesi 3D a mesura del pacient serà una de les millors alternatives en cirurgia traumatològica, ja que ofereix als pacients una solució ortopèdica que fins ara no existia", ha ressaltat l'especialista. De fet, en l'Hospital d'Alzira hi ha altres dos pacients que rebran pròtesis personalitzades.

Els projectes de planificació virtual 3D de cirurgia complexa ajuden el procés de presa de decisió, mentre "el doctor guanya en seguretat i precisió, sent molt útils tant en reconstruccions traumatològiques com en processos quirúrgics oncològics", ha destacat el director executiu d'Avamed Synergy.