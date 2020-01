Nia ('OT 2020') llora al no entender el grito de "¡Estefanía!" que oyó en la gala y Noemí Galera se lo explica

La isla de las tentaciones está teniendo un revuelo tal que hasta está llegando a otras cadenas. Sin duda, este fin de semana La 1 se ha dado buena cuenta de ello, pues el famoso grito de "¡Estefanía!" que hizo Christofer en el programa de Telecinco llegó tanto a los Premios Goya como a OT 2020.

El domingo, durante una de las valoraciones de Nia en la gala del talent musical, alguien del público gritó "Estefanía", coincidiendo con que ese es el nombre completo de la concursante. Ella no entendió nada, pues están encerrados dentro de la academia y no conocen este fenómeno viral, y siguió algo confusa en una segunda valoración por parte de Portu, uno de los jueces.

"¿Qué es lo que pasa con Estefanía? Que me han llamado Estefanía y ya me han dejado rayada todo el rato", preguntó Nia, a lo que Roberto Leal contestó que era "largo de explicar". Aunque intentaron que no le diera importancia, parece que la cantante le siguió dando vueltas a este tema, y el pasado lunes, durante el repaso de la Gala 2, se echó a llorar.

"Hubo un comentario de Estefanía que no lo entendí y ya me empecé a rayar", aseguró secándose las lágrimas. "Os lo dejo claro. Esto no es una cosa que tenga que ver con este programa. Es algo de otro programa de otra cadena, que ahora se ha hecho viral el grito de '¡Estefanía!'", tranquilizó Noemí Galera. "No tiene nada que ver con OT, no os rayéis".

Más tarde, hablando con sus compañeros Nick y Maialen, volvió a tratar el tema algo más tranquila: "Ayer me quedé rayada con Estefanía, que es una gilipollez. Ahora entiendo el porqué esta gente nos dice que no podemos hablar con nadie, porque cualquier gilipollez es un mundo. Y encima ayer fue antes de la actuación cuando pasó eso".

Después explicó que el equipo del programa se hacía el loco con el grito, aunque aclaró que sabía perfectamente que no le podían contar nada del exterior, pero eso agravaba sus nervios. "Sentí como que [las personas del público] se estaban riendo de mí y no tenían razones. Me rayé en el momento", añadió.