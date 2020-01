Vox votará en contra de los presupuestos del Imtur porque "no hay nada nuevo"

En una rueda de prensa, la concejal ha señalado que contar con dicho evento en el presupuesto es "una ofensa para la inteligencia de las personas, porque no es turístico", a la vez que "se van a destinar más de 200.000 euros de los prepuestos", ha advertido.

Así, Badanelli ha puesto el punto de atención en "el aumento de la partida presupuestaria para publicidad y marketing, que pasa de 40.000 euros a 140.000", de modo que "cuando no hay un duro, ésta es la línea de la responsable de la delegada, salir mucho en los medios y en la foto".

"Tampoco hay dinero para promocionar el turismo de congresos", ha apuntado la edil, quien ha lamentado que "se llenan la boca cuando se habla del edificio de Torrijos, con la aportación de la Junta, y del Centro de Convenciones del Parque Joyero, que además tiene un coste de mantenimiento importante".

Sin embargo, ha expuesto que "nadie piensa que estos edificios hay que llenarlos de congresos". "Cualquier persona con poca experiencia sabe que los grandes congresos no llegan de un día para otro, se gestionan incluso con años de anterioridad", de forma que "lo que no se haga hoy no se verá en Córdoba en unos años, es una completa irresponsabilidad", ha señalado Badanelli.

Además, la portavoz municipal de Vox ha dicho que "es una irresponsabilidad importante y una estrategia de propaganda absoluta que no se haya ejecutado el plan turístico anterior que, por ejemplo, debería hacer visitable el Templo Romano, la Torre de la Inquisición o el proyecto de Regina, y se esté pensando en un nuevo plan".

En definitiva, la concejal ha asegurado que "una buena gestión turística favorecería la creación de empleo, donde Córdoba sigue siendo vagón de cola".