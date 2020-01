El Botànic celebra la sentència del metro, el PP la respecta i Cs destaca el paper de les víctimes

Així s'han pronunciat els representants de tots els grups després de la Junta de Portaveus a Les Corts en ser preguntat sobre com han rebut la sentència del Jutjat penal número 6 de València que condemna quatre exdirectius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a un any i deu mesos de presó per l'accident de la Línia 1 de Metrovalencia que el 3 de juliol del 2006 va costar la vida a 43 persones i va causar 47 ferits.

La vista estava assenyalada per a aquest dilluns a València amb huit exresponsables de l'empresa pública en el banc dels acusats. No obstant açò, va haver un acord entre les parts -Fiscalia, Associació de Víctimes 3 de Juliol (AVM3J) i defenses- pel qual quatre acusats van reconèixer els fets i s'han retirat els càrrecs per als quatre restants, entre ells la que fora exgerent d'FGV, Marisa Gracia.

Per al portaveu socialista, Manolo Mata, és "una grandíssima notícia" i ha destacat que els membres de l'AVM3J són "uns lluitadors", per la qual cosa els ha felicitat, desitjant a més que "puguen fer callar eixe dolor que mai s'acabarà".

A més, ha posat en valor que "la veritat en mayúsuclas" es reconega des de l'àmbit judicial, després d'haver sigut "una veritat política, després mediàtica i social". Al seu juí, hi ha decisions judicials que són discutibles i per açò es va alegrar quan l'Audiència va ordenar reobrir la causa. "El PP hauria de fer autocrítica i demanar perdó", ha afirmat, encara que "mai són capaços d'assumir les seues responsabilitats".

Per la seua banda, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha assegurat que està "molt content que per fi s'haja fet justícia" i ha destacat que l'AVM3J va buscar durant anys "justícia i dignitat" mentre alguns grups els deien que estaven mentint. No obstant açò, ha destacat que la "comissió de veres" a Les Corts sobre l'accident va permetre assenyalar les responsabilitats polítiques, que coincideixen en algun cas amb les responsabilitats judicials ara determinades.

La portaveu d'Unides Podem, Naiara Davó, ha afirmat que després de més d'una dècada tenen un motiu per a alegrar-se perquè "s'ha fet justícia" i ha contraposat l'anterior Consell del PP, sota el qual es va impulsar una comissió d'investigació en la qual es "van burlar de les víctimes i els seus familiars", amb el del Botànic, que les ha recolzat.

La síndica adjunta del PP, Eva Ortiz, ha indicat en ser preguntada sobre aquesta decisió judicial que ells, "a diferència d'uns altres", no critiquen jutges ni fiscals i respecten les sentències, les que els pareixen bé o les que li pareixen "regular". "Respectem totes les sentències judicials, totes", ha reiterat.

En tot cas, ha volgut sumar-se "al dolor" dels qui van perdre un familiar en l'accident ja que "això és una cosa que no va a pal·liar-se de cap manera". Preguntada sobre si aquesta sentència els fa reflexionar sobre l'ocorregut fins a hui, ha insistit: "El PP no fa valoració de sentències judicials, ni para bé ni per a mal".

Finalment, el portaveu de Ciutadans, Toni Cantó, s'ha mostrat "personalment molt tocat" i ha manifestat el seu reconeixement a l'associació de víctimes, que és "un exemple" de com "perseguir una injustícia". Ara, ha dit, pot "començar a cicatritzar" aquest tema.