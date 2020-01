Bravo reclama una assignatura d'Igualtat obligatòria en els col·legis i un control "més estricte" de clubs de companyia

Bravo s'ha pronunciat en aquests termes durant la seua intervenció en un esmorzar informatiu de la tribuna 'Fòrum europa. Tribuna Mediterrània' que ha tingut lloc en l'Hotel Les Arenes. També ha dedicat part del seu discurs a la situació de la justícia i ha demanat al Govern central 40 nous jutjats "per a compensar el dèficit històric que arrossega la Comunitat".

Sobre el veto parental proposat per Vox, la consellera ha manifestat: "Ara que certes forces immobilistes exigeixen un veto parental a determinats continguts pedagògics, jo reivindique una assignatura d'Igualtat obligatòria en els programes educatius de les escoles" per a educar els joves en valors d'igualtat i de combat contra la discriminació.

Des del 2015, ha afegit Bravo, el Consell "ha demostrat que el diàleg intern i extern, el respecte a l'altre i la constant cerca de consensos és el millor instrument per a dur a terme polítiques que milloren la vida de les persones i que propicien el desenvolupament econòmic sostenible". "És -ha afegit- una recepta vàlida per a la resta d'Espanya, perquè per a arribar a acords n'hi ha prou amb compartir els mateixos valors superiors com la llibertat, la solidaritat, la igualtat, la justícia i el pluralisme".

"Vivim moments en els quals ens alarma l'expansió d'opcions polítiques que advoquen de manera irresponsable per l'exclusió de l'altre i la priorització de l'interés propi com a mecanisme de seguretat. Per açò hem de treballar per a protegir la societat sense cap exclusió i amb instruments nous i consensuats", ha advocat.

D'altra banda, a Bravo se li ha preguntat per la seua opinió sobre la prostitució i la seua regulació, i ha manifestat que per a lluitar contra l'explotació sexual es necessiten reformes legals, el compromís de tots perquè "huit de cada 10 dones que hui en dia exerceixen la prostitució, la majoria, ho fan obligades", ha lamentat.

Al seu juí, "hem de ser molt més estrictes i rigorosos en el combat i es pot fer molt, començant per ser molt més estrictes en el control de tots els llocs d'aquest tipus que envolten les ciutats i que serveixen d'acomodament per als traficants i de refugi per a totes eixes dones amb vides segrestades", ha afirmat.

I ha afegit: "Hauríem de començar a controlar més què s'exerceix i a quines activitats es dediquen i establir una normativa molt més estricta". Bravo s'ha confessat abolicionista perquè no és partidària de legislacions que donen suport a l'alliberament de la prostitució: "Jo vull acabar amb la prostitució i, per a això, hem de combatre tots conjuntament", ha reclamat.

PACTE PER LA JUSTÍCIA

La consellera ha dedicat part del seu discurs a analitzar la situació de la justícia i ha demanat al nou Govern un pacte per la justícia perquè és "inajornable". "I això només serà possible si hi ha voluntat de diàleg, altura de mires. Cal recordar-li-ho també a l'oposició, a la qual retrac que és intolerable usar la justícia o bloquejar qüestions institucionals com a arma llancívola en el debat polític".

Així mateix, ha avançat que demanarà a l'Executiu la creació de 40 nous jutjats a la Comunitat "per a compensar el dèficit històric que arrossega aquesta comunitat".

Al més d'açò, Bravo ha indicat que el Consell executarà el pla d'infraestructures judicials amb una inversió de més de 200 milions d'euros; engegarà l'expedient digital; incorporarà el nou sistema de gestió processal; i aprofitarà els moderns programes d'intel·ligència artificial per a aplicar-los a l'Administració de Justícia.

A més, seguirà recolzant els jutges i fiscals en la seua tasca diària contra la corrupció política i econòmica i ampliarà el nombre d'Oficines d'Atenció a Víctimes del Delicte, en passar de 26 a 37. "És i seguirà sent la major xarxa d'oficines d'atenció de tot el territori espanyol que diàriament assisteix 45 persones", ha recordat.

Finalment, la consellera s'ha referit a la violència de gènere i ha recordat que el 2020, en a penes un mes són sis les dones assassinades per les seues parelles o exparelles. Cap d'elles havia presentat denúncia, amb el que "així, poc poden fer per elles les institucions", ha remarcat, i ha subratllat la importància de l'Oficina de Denúncies a les Víctimes de Violència de Gènere de la Comunitat, "la primera que es posa en funcionament de tota Espanya", i que volen estendre a Castelló, Alacant i Elx.