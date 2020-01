AMP.- Desactivat el protocol davant un possible cas de coronavirus a Torrevella en comprovar-se que no va estar a Wuhan

Sobre aquest tema, la sotsdirectora general d'Epidemiologia i Vigilància en Salut pública i Sanitat Ambiental, Herme Vanaclocha, ha explicat que les persones que van portar a activar el protocol no han estat a Wuhan (la Xina) ni en eixa província, però la dificultat idiomàtica - són procedents d'Islàndia i sense parlar ni anglés ni francés- no va permetre descartar aquesta possibilitat fins a aquest mateix matí.

Vanaclocha, que ha afirmat que els hospitals valencians estan "preparadíssims" per a fer front a aquestes situació després del "rodatge" amb la síndrome respiratòria aguda greu del 2003 (SRES), ha aclarit que davant la possibilitat d'una infecció, s'utilitzen màsqueres i equips de protecció pels sanitaris, s'aïlla el pacient i s'investiga si pot ser un cas. Després es trasllada la informació al Ministeri de Sanitat i al centre de Majadahonda per a fer totes les proves.

Segons ha detallat, l'obligació com a sistema sanitari és intentar, davant l'aparició d'un cas d'aquestes característiques, "minimitzar" el risc en la població i, per aquest motiu, "davant la mínima sospita es posen totes les mesures de precaució que ha establit l'OMS".

En aquest cas, unes persones de nacionalitat islandesa van acudir aquest dilluns a la nit a l'Hospital de Torrevella. Amb la dificultat que no sabien ni anglés ni francés, als sanitaris els va paréixer entendre que tenien una simptomatologia d'infecció de vies altes, com podia ser la grip, i a més van entendre que havien estat a la Xina, amb final a Torrevella.

En eixa circumstància, el cap de la guàrdia "va fer allò que havia de fer" i va activar el protocol, que inclou l'ús d'equips de protecció individual, aïllar la persona en qüestió per a evitar contagis i valorar la situació clínica i de salut pública. No obstant açò, en l'entrevista final que se'ls ha fet aquest matí, s'ha pogut comprovar que la parella havia estat viatjant per Àsia durant un mes, des de desembre, però que no havien estat ni a Wuhan ni en la província.

Per tant, s'ha desactivat el protocol encara que la persona que presenta els símptomes segueix ingressada en l'hospital i al llarg del matí es determinarà què infecció pateix. "Però està clar que no és coronavirus", ha insistit.

Vanaclocha ha confirmat que aquest ha sigut l'únic cas que ha arribat a estar en sospita a la Comunitat Valenciana, encara que sí que sorgeixen dubtes o alarmes sense importància, que es desactiven en breu. "Però una alarma com la d'anit, que pensàvem que hi havia moltes possibilitats, no la hi ha hagut, no hi ha hagut procés d'investigació", ha resumit.

XARXA DE VIGILÀNCIA

La responsable d'aquest àrea ha explicat que davant un cas sospitós, existeix una xarxa de vigilància on treballem tots els professionals dedicats a malalties infeccioses, que inclouen tot tipus de situacions i no únicament alarmes.

Divendres es va enviar als centres tota la informació consensuada a Espanya de com treballar, a través d'una ponència d'alertes; dilluns van començar les videoconferències amb tots els equips perquè no hi haguera dubtes i ahir es van reunir amb totes les unitats de Medicina Preventiva d'hospitals i hui amb epidemiòlegs.

Sobre aquest tema, ha recordat que ja es va viure una situació similar el 2003 amb la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) pel que "portem ja 15 anys treballant amb una xarxa amb telèfons 24 hores perquè davant qualsevol dubte ens criden".