Puig: "La cultura tindrà un abans i un després del Caixaforum València en la nostra Comunitat"

Així, ha ressaltat que l'engegada d'aquest centre cultural, les obres del qual començaran la primera setmana de març i tenen prevista una durada de dos anys, segons ha fet públic hui la Fundació La Caixa "marca un punt d'inflexió en l'estratègia cultural de la Comunitat Valenciana".

Puig ha incidit en la importància d'aquesta instal·lació, en primer lloc "per la transcendència i magnitud d'un contenidor polivalent que s'incardina en altres fites històriques per a la nostra terra com el van ser el Museu d'Art Contemporani d'Alacant, en els anys setanta, l'IVAM, a la fi dels huitanta, o el MuVIM i el Museu de les Ciències en el canvi de segle".

D'altra banda, ha destacat que el Caixaforum "obri un nou escenari per als nous temps, on la col·laboració amb entitats com a la Caixa es converteix en una ferramenta intel·ligent i útil per a oferir a la ciutadania un servici de primer ordre cultural i artístic".

Segons ha manifestat Puig, aquesta col·laboració "fa de la cultura un sector amb alt valor afegit capaç de crear riquesa i benestar en una ciutadania més crítica".

A més, ha ressaltat que "la ubicació del Caixaforum dins de l'Àgora és tot un símbol" que, segons ha afirmat, "exemplifica la posada en valor d'unes infraestructures que es van construir amb un gran esforç econòmic per part de la Generalitat però que estaven buides de contingut".