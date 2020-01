Bravo creu que els delictes de sedició i rebel·lió tenen penes "desproporcionades" 

FLICKR CORTS VALENCIANES/ INMA C

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, considera que els delictes de sedició i rebel·lió arreplegats en el Codi Penal tenen penes "desproporcionades" i veu "adequada" una revisió, tal com es planteja el Govern central de Pedro Sánchez.

Bravo s'ha pronunciat en aquests termes en un esmorzar informatiu de la tribuna 'Fòrum europa. Tribuna Mediterrània' en ser preguntada per la seua opinió sobre les penes dels delictes de sedició i rebel·lió.

La consellera ha afirmat, a títol particular, que tots dos delictes "han tingut una pena desproporcionada": "Aquesta és la meua visió, però no per l'esdevingut en els últims anys ni pel derivat de la sentència del procés", ha puntualitzat.

Al seu juí, són tipus penals que "tenen difícil encaix en el marc europeu" i des d'eixa condició de jurista considera que una revisió dels mateixos "pareix adequada", ha dit. "Una altra qüestió -ha agregat- és l'oportunitat del moment, però el Parlament és sobirà i adoptarà les decisions que considere més oportunes", opina.

D'altra banda, la consellera, preguntada pel nomenament de l'exministra de Justícia, Dolores Delgado, com a nova fiscal general de l'Estat, ha destacat que és una "excel·lent" fiscal que té un currículum "inqüestionable".

S'ha mostrat "convençuda" que va a exercir el càrrec "des de la independència que sempre ha defès i amb plena autonomia més enllà de tot el soroll al que hem assistit aquests dies". En aquest punt, no obstant això, ha indicat que "en ocasions no està de més escoltar els advertiments del Tribunal Europeu de Drets Humans quan parla de garantir no solament la imparcialitat, sinó també l'aparença d'imparcialitat".

En qualsevol cas, al seu entendre, "el més important" és mirar al futur. "Crec que Dolores Delgado va a ser una bona fiscal general i estic segura que, malgrat les circumstàncies que van envoltar el nomenament, va a exercir una gran tasca per a una institució que ha estat massa anys injuriada. És una institució poc coneguda", ha afegit.