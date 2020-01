UGT exigeix a Inspecció de Treball que "no mire a un altre costat" en les empreses que no apliquen la pujada de l'SMI

"Tots han de complir les lleis, siguen empresaris o ciutadans del carrer", ha reivindicat la sotssecretària general del sindicat, Cristina Antoñanzas, abans de l'assemblea general d'UGT-PV a València. La campanya va arrancar al novembre del 2019 i es reprèn després que el nou Govern de Pedro Sánchez aprovara la pujada del salari mínim, que es formalitza previsiblement aquest dijous.

Amb 'Els teus drets no es negocien', UGT vol defendre l'obligatorietat del nou SMI, els plans d'igualtat en empreses de més de 150 empleats -cent a partir de març- i el registre de jornada laboral, ja en vigor, com a "drets de tots els treballadors que no cal negociar".

Després de la pujada del salari mínim, el sindicat té constància de companyies que no ho compleixen o ho fan "a la seua manera, buscant subterfugis com proposar augments de jornada". És el cas del sector agrari de Saragossa, on els agricultors "no tenen possibilitat de cobrar l'SMI fins que s'aprove en el Congrés", per la qual cosa UGT es compromet a denunciar aquestes situacions.

Paral·lelament, la central adverteix de l'existència d'empreses que incompleixen el registre obligatori de jornada o ho implementen de forma "molt sui generis", com firmant les hores que treballa cada empleat.

Respecte als plans d'igualtat, UGT veu "prou incomprensible" que fa un any fora obligatori per a empreses de més de 250 treballadors i només ho tinguera el 15% d'empreses. Ara són obligatoris i confia que se'n vagen negociant, encara que alerta que no s'està produint.

Per a aconseguir tots aquests objectius, la central arranca una ronda d'assemblees territorials per Espanya amb la qual pretén que "els treballadors sàpien quals són els seus drets i els reivindiquen", posant l'accent en les dones i els joves per ser els col·lectius amb els sous més baixos.

VOL ARRIBAR AL SALARI MÍNIM DE 1.000€

En tot cas, UGT veu positiva la pujada de l'SMI, de "quasi un 6%", amb la previsió que més de dos milions de treballadors es vegen beneficiats, encara que es compromet a seguir demanant que el salari mínim arribe a mil euros. "No és el que ens haguera agradat, però un pas per a arribar al 60% del salari mitjà que diu la Carta Social Europea", ha subratllat la dirigent sindical.