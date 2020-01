Lambán dice que el Ejecutivo aragonés acatará la sentencia del TC sobre la actualización de derechos históricos

En respuesta a una pregunta formulada en el pleno de las Cortes autonómicas por el portavoz del PP, Luis María Beamonte, Lambán ha comentado que la sentencia del TC declara inconstitucionales dos artículos que no fueron recurridos, algo que, "aparte de exceso de celo, introduce algunas dudas a los expertos de que pudiera darse el caso de que Aragón estuviera en situación de indefensión" y la sentencia pudiera ser objeto de ese recurso de nulidad.

Lambán ha remarcado que el Ejecutivo va a acatar la sentencia "y a aplicar lo que queda de esa ley en los términos en que se explicitó en el acuerdo de gobernabilidad, aprobado en el mes de julio pasado".

No obstante, el presidente autonómico ha evidenciado algunas "contradicciones" en la sentencia del TC ya que, según los expertos, respeta que el Gobierno de Aragón "promueva al conocimiento de la ley y el contenido de los derechos históricos", al mismo tiempo que "la ley, en gran medida, ha sido declarada inconstitucional".

Para Lambán, "los más grave es que el TC echa por tierra un precepto estatutario" al que también el PP dio apoyo "entusiasta" en su momento, el que dice que la aceptación del régimen autonomía no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución, ha relatado.

"Esto lo dice el Estatuto y ustedes lo votaron por lo que la presentación de ese recurso ante el TC supone una gravísima incoherencia e inconsecuencia por parte del PP", al que Lambán le ha señalado que presentó una enmienda a la proposición de ley de CHA -que tras ser tramitada en las Cortes de Aragón se convirtió en la ley de derechos históricos-, enmienda que "incluía varios de los preceptos que ahora el TC ha tumbado".

RÉDITO

Lambán ha estimado que el PP ha buscado "algún rédito político" y "ha puesto más énfasis del interés que le merece" este asunto porque, en su opinión, si el PAR le hubiera pedido retirar el recurso como condición para que Beamonte fuera presidente de Aragón "hubiera ido corriendo a coger el primer AVE a Madrid para hacerlo".

Por otra parte, el presidente autonómico ha argumentado que "la historia no da derechos, solo la Constitución" y esta presenta una "incongruencia grave" en su disposición adicional primera, en la que "reconoce esos derechos al País Vasco, cuando tiene menos títulos históricos que Aragón" ya que en el siglo XVIII "la estructura política foral se limitada a Vizcaya" mientras que en Aragón afectaba al conjunto del territorio que ahora es Comunidad autónoma "y con instituciones más asentadas".

Por eso, ha esgrimido, "se puede admitir que no existan los derechos históricos, pero no es admisibles que reconociéndolos a Navarra y País Vasco, no se reconozcan a Aragón" y "cualquier aragonés defensor del Estatuto de Autonomía lo tiene que aceptar y defender".

INTERESES PARTIDISTAS

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Luis María Beamonte, ha criticado que Lambán no hiciera caso en su momento a los consejos de los letrados del Parlamento autonómico sobre esta proposición de ley, "que se aprobó por interés partidista" ya que fue presentada por su entonces socio de gobierno, CHA, "todo por el poder, por una vez reconózcalo".

Beamonte ha remarcado que es un "hecho grave" porque esa ley "cuestiona los pilares básicos del modelo del Estado" y también el propio discurso de Lambán, "defensor de la unidad de España", en un momento de "tensión territorial", para aclarar que el texto defendido por su partido en 2014 y esta ley "ni de lejos tienen que ver una con la otra".