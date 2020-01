Merino (PP) pide que el Gobierno "cese" a Ábalos por reunirse con la vicepresidente venezolana y "mentir"

De hecho, en comparecencia de prensa, Merino ha señalado que "si Sánchez no lo cesa, será cómplice de lo que ocurrió esa noche en el aeropuerto madrileño y el caso Ábalos pasará a ser el caso Sánchez".

EL PRESIDENTE EN "LOS GOYA"

Por otra parte, el diputado nacional se ha referido a la visita del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, a España, en la que "con enorme orgullo, el presidente del PP, Pablo Casado, ha estado a la altura de las circunstancias, y se reunió, como otro líderes europeos, con quien es el presidente legítimo de Venezuela".

Frente a ello, Merino ha criticado que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "prefirió irse a los premios Goya que recibir al presidente legitimo de Venezuela, Juan Guaidó", cuando "su visita no viene más que a transmitir el mensaje de la importancia de que en Venezuela se celebren elecciones democráticas y libres, y que caiga el régimen de Maduro".

"Este mensaje tenía que haber sido recibido por Pedro Sánchez, que curiosamente hace un año reconoció a Guaidó como presidente; pero es el mismo que no iba a pactar con Bildu y con ERC, y al que le marca la agenda Podemos, que es una de las razones por las que no estuvo con Juan Guaidó, ya que su vicepresidente no se lo permitió", ha añadido.

Por otra parte, Merino ha recordado que su formación en el Congreso ha registrado la petición de una Comisión de Investigación sobre la reunión del ministro Ábalos con la Vicepresidenta del Gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, para conocer el posicionamiento del Gobierno de España ante Venezuela y para saber si es Podemos quien marca la agenda del Gobierno de España en este asunto.

"Una comisión que aclare la relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez e Iglesias y el régimen de Maduro, así como las relaciones personales de los integrantes del Gobierno de España con el régimen bolivariano. A su vez, queremos saber quién autorizó la llegada de Rodríguez, su bajada del avión, así como su reunión con un Ministro del Gobierno de España", ha concluido.