Desactivat el protocol davant un possible cas de coronavirus a Torrevella en no complir els criteris epidemiològics

El protocol es va activar la vesprada d'aquest dilluns després que ingressara una persona de nacionalitat islandesa amb dificultats respiratòries i que recentment havia tornat de la Xina.

No obstant açò, en la revaluació que els facultatius han fet a la persona ingressada s'ha descartat al cent per cent la sospita que siga un possible cas de coronavirus ja que no compleix amb els criteris epidemiològics, per la qual cosa s'ha desactivat l'alerta, segons les mateixes fonts.

A més de la persona ingressada, de nacionalitat islandesa, també va quedar hospitalitzada un familiar en aplicació del mateix protocol.