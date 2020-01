L'atur puja 2.700 persones el 2019 a la Comunitat i es creen 43.700 llocs de treball

L'atur va pujar 2.700 persones el 2019 a la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un 0,77% més que el 2018, fins als 346.700 aturats, mentre que el passat any es van crear 43.700 ocupacions, amb el que el nombre total d'ocupats se situa en 2.106.400, segons dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A Espanya, la desocupació va baixar 112.400 persones el 2019, la qual cosa suposa un 3,4% menys que el 2018, registrant el seu seté descens anual consecutiu. No obstant això, aquest retrocés és inferior als experimentats en els cinc anys anteriors, encara que superior al del 2013, quan l'atur va baixar en 85.400 persones.

D'aquesta manera, la taxa d'atur es va situar en la Comunitat Valenciana en finalitzar 2019 en el 14,13%, mentre que la taxa d'activitat és de 58,49%.

Respecte al passat trimestre, l'atur va augmentar 7.000 persones a la Comunitat Valenciana, un 2,05% més, mentre que en els últims tres mesos es van crear 3.500 ocupacions, un 0,16%.

Dels 346.700 aturats, 157.200 són homes, amb una taxa de desocupació de el 11,86%, i 189.500 dones, amb una taxa de desocupació del 16,81%. Per la seua banda, dels 2.106.400 ocupats, 1.168.500 són homes, amb una taxa d'activitat de 64,71% i 937.900 dones, amb una taxa d'activitat del 52,54%.

Dades a nivell nacional

A nivell nacional, l'atur va baixar 112.400 persones el 2019, la qual cosa suposa un 3,4%menys que el 2018, registrant el seu seté descens anual consecutiu. No obstant això, aquest retrocés és inferior als experimentats en els cinc anys anteriors, encara que superior al del 2013, quan l'atur va baixar en 85.400 persones.

La taxa d'atur es va situar en finalitzar el 2019 en el 13,78%, percentatge sis dècimes inferior al del 2018 i el seu nivell més baix en onze anys, i el nombre total d'aturats va tancar l'exercici en 3.191.900 persones.

Per la seua banda, l'ocupació va créixer el 2019 en 402.300 persones, un 2,06% respecte al 2018, aconseguint el seu sisé augment anual consecutiu. No obstant açò, igual que ocorre amb l'atur, l'increment de l'ocupació el 2019 és el menor des del 2013, quan Espanya va destruir 204.200 llocs de treball.

D'aquesta forma, el 2019 va tancar amb 19.966.900 ocupats, la xifra més alta des dels últims onze anys.

Amb el descens de la desocupació assolida el 2019, s'encadenen set anys consecutius de baixades després de sis anys d'increments. El 2015, l'atur va registrar la major caiguda de la sèrie històrica, amb 678.200 aturats menys.

El 2019, Espanya va crear ocupació per sisé any consecutiu després de sis anys destruint-ho. Així, l'any passat es van generar 402.300 llocs de treball, amb un ritme de creixement anual del 2,06%, inferior al d'un any abans.

Diferències entre comunitats autònomes

L'últim any pràcticament totes les comunitats incrementaren la seua ocupació. Els majors augments es donen a la Comunitat de Madrid (138.900 més), Catalunya (87.000) i Andalusia (45.800). Extremadura quasi no varia la seua ocupació i Castella-la Manxa presenta 5.900 ocupats menys.

Les majors baixades trimestrals de l'atur es produeixen a Andalusia (-41.900), Canàries (-22.100) i Catalunya (-16.300). En termes anuals, les majors reduccions del nombre d'aturats es produeixen a Catalunya (-45.600), Comunitat de Madrid (-43.800) i Canàries (-10.800).

A més, Navarra (9,01%), País Basc (9,09%) i Rioja (9,89%) registren les taxes de desocupació més baixes aquest trimestre. En l'extrem oposat, Extremadura (23,48%), Andalusia (20,80%) i Canàries (18,78%) presenten les més elevades.