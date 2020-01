Oto Vans impacta con su primera imagen tras operarse la nariz

Oto Vans, el influencer que se dio a conocer para el gran público tras participar en la última edición de Supervivientes, ha cumplido el sueño que llevaba años anhelando, operarse la nariz.

Como en él es habitual, Vans quiso compartir el momento con todos sus seguidores a través de Youtube, donde acumula más de 140.000 suscriptores.

"Es un hecho muy fuerte para mí haberme hecho la rinoplastia y quería compartirlo con vosotros. Estoy emocionadísimo de haber pasado por las maravillosas manos de Blas García García. Si queréis saber más de él, podéis ver su Instagram, donde cuelga sus trabajos. Es maravilloso", ha manifestado el influencer tras pasar por el quirófano.

"Me dan ganas de llorar, ya puedo hacer los vídeos de frente"

Sin duda lo más impactante ha sido cuando ha mostrado por primera vez su rostro tras su operación estética. Tras ver sus primeras imágenes operado, Vans no pudo evitar las lágrimas. "Me dan ganas de llorar, ya puedo hacer los vídeos de frente", dijo.

Oto Vans, recién operado de la nariz. YOUTUBE

Además, se mostró "muy contento". "No puedo estar más natural en esta foto, y es como quiero mostrarme, al menos en este momento. Así es como me siento, como cuando Rose montó al Titanic sin saber lo que le esperaba, pero yo sí sé lo que me espera, y no puedo estar mas feliz y con ganas de compartirlo con todos vosotros", detalló.