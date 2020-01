Helen, expulsada de 'Maestros de la costura', se enfrenta al jurado y a una compañera en una despedida "agridulce"

Helen fue la primera expulsada de la tercera edición de Maestros de la costura en la entrega que ofreció este lunes La 1. El jurado decidió que debía abandonar el concurso por no haber estado a la altura en la última prueba, lo que llevó a la valenciana a plantarse ante sus maestros: "Lo veo muy injusto", criticó.

La exconcursante peleó por ganarse la continuidad en el talent de costura, aunque, muy a su pesar, no superó la prueba de eliminación, donde tenía que transformar una colcha en otra prenda. Los jueces criticaron su trabajo y Roberto Caprile anunció su expulsión, lo que indignó a la aspirante.

"No me gusta mi valoración. Yo acepto todas las críticas, pero esta no la acepto porque tenía una tela muy difícil. Yo no lloro nunca, no lloro nunca. Pero voy a decir que hay compañeros que han presentado cosas sin coser y yo he trabajado mi tela con lo complicada que era", recriminó.

"Me ha costado mucho manejar ese tejido en la máquina" @HelenMDLC3 rompe a llorar en la valoración 😰 ¡Mucho ánimo, aprendiz! https://t.co/qsv7w8ohCC#MaestrosDeLaCosturapic.twitter.com/udqtM0ADHR — MaestrosDeLaCostura (@MaestrosCostura) January 28, 2020

"Yo no coso colchas todos los días. Pensaba mucho y me ha costado mucho manejarla en la máquina. Lo veo injusto, muy injusto. Este concurso va de coser y rematar. No quiero desprestigiar a nadie, pero he visto a gente aquí que no lo ha hecho. Yo no soy nadie para decir quién se tiene que ir", añadió ante Caprile y su compañera Xiaona, que trató de contener las lágrimas.

En este sentido, el juez, muy enfadado, le pidió que diera nombres y Helen señaló, por fin, a Xiaona. No obstante, la presentadora, Raquel Sánchez Silva, intentó aliviar la tensión achacando la actitud de Helen a los nervios. "A lo mejor me he pasado un poco pero lo tenía que decir", valoró finalmente la expulsada, que admitió que su despedida le dejaba un sabor "agridulce".

De esta manera, el concurso continuará la próxima semana con los once aprendices que pasaron en la primera emisión y que tendrán que enfrentarse de nuevo a los retos que les propondrán los jueces Lorenzo Caprile, Palomo Spain y Maria Escoté.