Manuela, 'la viuda negra' de 'First dates': "Ya llevo tres maridos, dicen que me los cargo"

First dates recibió este lunes a Manuela y Felipe, que acudieron al restaurante de Cuatro en busca del amor porque "cuando abres la puerta de casa y no hay nadie, notas la soledad", afirmó el madrileño.

Felipe fue el primero en llegar, y Carlos Sobera le recibió exclamando: "¡Estamos en fiestas en el pueblo!", al ver al comensal entrar en el local con un saxofón en el cuello.

Felipe saluda a Carlos Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

"Vivo muy bien y muy tranquilo. Tengo muchas amistades y me lo paso muy bien", señaló el jubilado al presentador. "En el amor solo he tenido una mujer, tres años de novios y casi 54 de casados. Luego se desgastó el amor, dijo que no quería vivir conmigo y nos separamos con 81 años. No me lo esperaba", comentó.

Entonces Sobera le preguntó por qué había llevado el saxofón a la cita: "Lo he traído para cantarle algo a mi pareja del programa, pero con partitura", aclaró.

Al poco entró Manuela: "El año pasado, con 80 años, me hice un tatuaje en la espalda y otro en el brazo. También un piercing en la oreja izquierda ", afirmó. Y añadió: "No duele, y mira que soy una cagona para las agujas, pero es como si te picara una avispa".

Antes de empezar a cenar, Felipe se lanzó a cantar y tocarle un tema con el saxofón, pero a la madrileña no le gustó mucho. Durante la velada hablaron sobre sus vivencias amorosas: "Estoy separado, pero para los efectos, divorciado. Soy libre como un pajarito", comentó el jubilado.

Por su parte, Manuela le dijo que "soy viuda, desde hace veintitantos años. Tuve otra pareja con la que me fue muy bien, pero también falleció". Y añadió entre risas que "me dicen que he matado a tres, que me los cargo".

Al final, Felipe le preguntó a la madrileña si le había gustado la cita. Ella contestó afirmativamente, pero quiso saber: "¿Tú que es lo que buscas?". A lo que el jubilado le respondió que "una mujer de compañía y tener una amistad o una relación".

Tras esa respuesta, Manuela afirmó que "de momento, no tendría una segunda cita con Felipe". Por su parte el madrileño tampoco quiso volver a quedar con la jubilada porque "no nos ponemos de acuerdo en lo que queremos".