El futuro de la moda debe ser sostenible

La diseñadora María Lafuente presentó el lunes en La Nave de Madrid Causalidad, su colección otoño/invierno 2020/2021 en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (que oficialmente empieza este martes). Esta propuesta aborda la moda sostenible transmitiendo el concepto de causalidad a través de los materiales, el patronaje, el modelaje y el arte sobre la pasarela.

La colección está compuesta por piezas de arte únicas elaboradas con las lonas del proyecto Vestir el Prado, que han decorado las fachadas del museo por su bicentenario. "Se propuso la idea y me reuní con el director [de Comunicación] Carlos Chaguaceda, diciéndole que me encantaría hacer con esas lonas una propuesta artística, en singular de accesorios y de prendas. Todo este recorrido desde verano me ha llevado a conseguir este sueño. Siempre he tenido la ilusión de hacer algo con el Museo del Prado, ha sido maravilloso y estoy muy agradecida", afirma.

La diseñadora lleva toda la vida, desde pequeña, reciclando: "Reciclaba hasta las botellas sin saberlo, supongo que viene del amor por la naturaleza". Para ella es muy importante esta filosofía. "Tenemos que pensar cómo consumimos con valores humanos y estéticos", sentencia. "Debido a la innovación se pueden crear materiales mucho más sostenibles, y gracias a la escuela de innovación AEG de San Sebastián se han podido fabricar piezas para la colección que están elaboradas a partir de botellas de plástico PET".

Esta colección es sostenible gracias a sus materiales: desde las citadas lonas o los tejidos de origen vegetal de la marca Forest for Fashion, que consumen menos agua a la hora de producirlos (unos dos tercios menos), hasta los neumáticos reutilizados. "Mi propuesta va de crear cosas muy especiales tanto de procesos nuevos, como es un tejido de origen vegetal, como de otros procedentes de otras usabilidades", añade la diseñadora.

Ante la pregunta sobre qué espera de esta colección, María Lafuente no lo duda: "Siempre digo que cada colección es una evolución humanística, personal, artística... y va con la proyección de concienciar y emocionar. En esta colección trabajo con materiales singulares y especiales, trabajados desde la innovación y el esfuerzo de mujeres como las de Apramp, que están sacadas de la trata de personas. Todo esto es para mí importantísimo". La diseñadora cuenta, además, que la puesta en escena está pensada de una manera simulada a través de Street Box con contenedores y que ha "tenido la fortuna de que participase el grupo Toom Pak, que usa instrumentos sostenibles y reciclados".

Desfile Causalidad en La Nave de Madrid. SERGIO R MORENO / GTRES

En este desfile participaron modelos como Mireia Mendoza, que es sordociega y ya había participado en otros desfiles de María Lafuente, Gema Hassen-Bey, una modelo con discapacidad, Matias Roure y Madeleine Hjört, una supermodelo de prestigio internacional. Además, Lafuente quiere aportar su granito de arena destinando parte del beneficio de la venta de las lonas del Museo del Prado a la Asociación Mensajeros de la Paz del Padre Ángel.

MARÍA LAFUENTE Asturias, 1967. Diseñadora. Creció en contacto con la moda debido a que su abuelo era sastre. Sus diseños se han visto en pasarelas internacionales como París, Miami, Tokio y Sao Paulo.

Según María, debemos plantearnos no solo cómo consumimos moda; también lo que comemos, los alimentos, cómo podemos producir menos impacto, reciclar... "Esto es una tarea de comunicación, de enseñanza y de mejorar todo lo que nos rodea en nuestro entorno, desde las acciones, el consumo y lo que podemos hacer cada uno", explica.

Ante tal colección, el planteamiento que queda es cuál será el futuro de la moda, pero María lo tiene claro. "Igual que el de muchas cosas, debe ser con planteamientos climáticos. Tenemos que dejarlo para las siguientes generaciones, es un planteamiento que es una realidad, no es que sea futurible. Así que, además de un consumo sensato, está lógicamente lo que cada uno tiene que aportar, una huella que sea menos huella de contaminación", expone la diseñadora, que espera crear conciencia con estas colecciones.