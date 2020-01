Sánchez abre la puerta del sanedrín económico del Gobierno a los ministros de Podemos

Hace dos semanas, cuando se constituyó el nuevo Gobierno y se conoció el reparto de ministerios, un runrún circulaba por los pasillos de La Moncloa. Tal y como estaba diseñado, la presencia de Unidas Podemos en el órgano clave para la toma de decisiones del Ejecutivo era meramente testimonial. Según apuntaban también con el gesto torcido fuentes del socio pequeño de la coalición, solo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tenía un sitio en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, la que evalúa desde el punto de vista financiero si un proyecto puede salir adelante o no.

Esto era así según la composición que el propio Pedro Sánchez había diseñado para este órgano cuando llegó a La Moncloa en junio de 2018. De esa fecha es el decreto modificado que si bien mantiene las importantes atribuciones de este órgano, determinaba quiénes formaban parte de él. Según ese diseño, era la ministra de Economía, hoy vicepresidenta, Nadia Calviño quien lo presidiría y lo sigue haciendo, mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene su puesto como la vicepresidenta de la Comisión. Hasta ahora también formaban parte de ella los ministros de Fomento, Educación, Trabajo, industria, Agricultura, Política Territorial, para la Transición Ecológica y Ciencia, Innovación y Universidades, según sus denominaciones en el anterior mandato de Sánchez.

Con esta composición, solo Yolanda Díaz tenía plaza en una Comisión que evalúa la viabilidad económica de las leyes que prepara el Gobierno y tiene capacidad para enviar estos proyectos de vuelta a sus ministerios correspondientes y evitar que pasen al Consejo de Ministros si carecen de ella. De ella también forma parte el jefe de la Oficina Económica que está dentro del gabinete del presidente, Manuel de la Rocha.

Garzón y Castells se unen a Díaz

No será así porque entre las nuevas estructuras de los distintos órganos del Gobierno que prepara el equipo de Sánchez está una nueva composición de esta Comisión Delegada que, en forma de hechos consumados, se ha reunido dos veces con más ministros de Unidas Podemos. Así, de ella forma parte también el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y también el ministro de Universidades, Manuel Castells, a pesar de que no ha podido acudir a ninguna de las dos sesiones -los viernes- que han celebrado de momento. En todo caso, el titular de Universidades no se ha visto afectado el desdoblamiento del Ministerio de Ciencia que sigue ocupando Pedro Duque y que también sigue siendo miembro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Fuentes de economía aseguran que la entrada de Garzón y de Castells, además de Díaz, no atiende a motivos relacionados con eventuales cuotas entre los socios de la Comisión sino a que ellos tres tienen las competencias económicas que se requieren para formar parte de ella.

“Todos los que tienen competencias en materia económica están”, afirman sobre un órgano que, por ese motivo, deja fuera al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, además de otros ministros del PSOE. Como el resto de miembros del Gobierno podrán ser convocados a esta Comisión cuando "haya que tratar temas con repercusiones económicas o presupuestarias relacionadas" con sus ministerios, según el último decreto sobre este órgano.

Además de Calviño y Montero, De la Rocha y los tres ministros de Unidas Podemos, en esta legislatura forman parte de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos los ministros de Seguridad Social e Inclusión Social, José Luis Escrivá; de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto; de Agricultura y Pesca, Luis Planas; de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; de Ciencia, Pedro Duque; de Fomento, José Luis Ábalos, y de Educación, Isabel Celáa. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González, y su secretario de Estado para la UE lo harán cuando se traten temas relacionados con la UE.