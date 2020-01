Belén Esteban habría perdido más de 60.000 euros que le prestó a gente cercana: "Me considero muy generosa"

Belén Esteban ha desvelado este lunes un dato sobre su vida que ha dejado con la boca abierta a los colaboradores de Sálvame. Y es que la tertuliana asegura que habría perdido más de 60.000 euros que le prestó a gente cercana.

La de Paracuellos y sus compañeros han iniciado un debate en Sálvame Naranja tras anunciarse en el plató que un colaborador podría deber una considerable cantidad de dinero a un conocido rostro de Mediaset. Por ello, Belén Esteban ha negado que sea una "morosa" y ha contado que hay personas le deben dinero.

"Yo he dejado mucho dinero, pero no me pesa", ha avanzado la colaboradora, lo que ha despertado la curiosidad de Jorge Javier Vázquez: "¿Entre 60.000 y 100.000 euros?", le ha preguntado el presentador, que después se ha quedado atónito ante la respuesta de la tertuliana: "Entre 60 y 100.000 no tanto, pero más de 60.000 sí", ha contado.

En este sentido, Esteban ha aclarado que la opinión de su marido le hizo reaccionar: "Igual he sido muy tonta, pero me considero muy generosa, pero ya no", ha afirmado, a lo que ha añadido: "En eso le tengo que decir que 'olé' a Miguel, que a mí con la pena me entraba la peste", ha dicho.

Además, la colaboradora ha apuntado que ha perdido "a muchos amigos" por este motivo, al igual que Lydia Lozano, quien ha contado que le dejó dinero a un amigo porque lo estaba "pasando mal", pero "luego venía pagando rondas".

Finalmente, en Sálvame Banana, se ha desvelado el nombre del colaborador señalado como "moroso", quien no ha sido Esteban, sino Kiko Matamoros: el madrileño tendría una deuda con su expareja Cristina Puyol, según se ha anunciado en la última parte del programa de las tardes de Telecinco.

Otra colaboradora que se siente identificada con Belén es Lydia Lozano: "He perdido muchos amigos por el dinero" 😓 #YoVeoSálvamehttps://t.co/PyZUCXE8qL — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 27, 2020