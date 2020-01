Común da Esquerda demanda explicaciones al PP por "los sobrecostes de 438 millones de euros" en la construcción del AVE

Este lunes en una rueda de prensa celebrada en el Pazo do Hórreo, la viceportavoz de Común da Esquerda Luca Chao ha responsalizado a "la mala gestión" del Partido Popular de estos sobrecostes y ha afeado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que "calle" ante el informe de Cuentas mientras acusa al Gobierno central de "incumplir" con Galicia.

"El que incumplió con este país fue quien lleva diez años gobernándolo, que es él (Feijóo), y también sus colegas que hasta hace nada gobernaban en el Estado", ha señalado Chao, que ha acusado a Feijóo de dejarlo todo en manos de la "propaganda electoralista".

Así las cosas, ha reclamado a la Xunta compromisos en materia de infraestructuras, como la apuesta por el tren de cercanías o la reformulación del proyecto para la construcción de la estación intermodal de Ourense.

DEMANDAS SOBRE CULTURA

Por otra parte, Chao también ha aprovechado la rueda de prensa para felicitar al equipo de la película 'O que arde' por su reciente éxito en la gala de los Premios Goya, que reconocieron el trabajo de Benedicta Sánchez y Mauro Herce en las categorías de Mejor Actriz Revelación y Mejor Fotografía, respectivamente.

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo que preside Núñez Feijóo de haber actuado como "brigada de demolición cultural" durante la última década como, a su juicio, demuestra la supresión de la figura de director en el Centro Coreográfico Galego.

"La única política cultural que entienden es la del macroespectáculo centralizado con sabor a Xacobeo, como el festival O Son do Camiño. Parece que lo olvida, pero Román Rodríguez es el conselleiro de Cultura, no solo del Xacobeo. Si no quiere asumirlo, debería dejar que otra pesona ocupe su cargo", ha espetado.