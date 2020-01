Interns del Centre Penitenciari de Picassent agredeixen tres funcionaris durant un escorcoll

Els fets van ocórrer a primera hora de la vesprada d'aquest diumenge, quan el cap de servici del mòdul 8 de la Unitat de Compliment realitzava un escorcoll juntament amb dos funcionaris perquè sospitaven que uns reclusos podien estar en possessió de substàncies prohibides. En eixe moment, un d'ells va començar a "actuar de forma agressiva" i un segon intern se li va sumar, segons han explicat des d'Institucions Penitenciàries a Europa Press.

Els treballadors van aconseguir reduir els interns i ficar-los de nou en la seua cel·la. Una vegada en les seues cel·les, van sol·licitar reforços i, juntament amb altres funcionaris, van reduir de nou els presos i els van conduir a aïllament. Institucions Penitenciàries ha detallat que, després de l'agressió, els tres funcionaris van continuar amb la seua jornada de treball.

A tenor d'aquest succés, el sindicat CSIF ha alertat del "desemparament" que pateix el col·lectiu de treballadors del centre penitenciari Antonio Asunción, a Picassent.

La central sindical, en un comunicat, ha denunciat la "manca de treballadors i dèficit en formació". Ha reivindicat una "formació presencial adequada per a la realitat del medi i que abaste la totalitat dels funcionaris". CSIF també retrau "falta de mitjans materials, com un vestuari no apte per a aquest treball o uns guants d'escorcoll compromesos per la Secretaria General i que no proporcionen".

Així mateix, el sindicat ha assegurat que ha demanat la compra de pistoles elèctriques per al "seu ús només davant aquestes situacions, que ja s'està adquirint per a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i que es nega als funcionaris de presons".