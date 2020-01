La era 'postbrexit' deja a España en alerta en el turismo y la agricultura

Parecía que era el cuento de nunca acabar, pero el brexit cierra el viernes su primer capítulo. Será entonces cuando se haga oficial la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Pero quedan asuntos por negociar, entre ellos la relación futura, entre los británicos y el bloque comunitario. Si se pone el foco en España, son varios los sectores que se mantienen en vilo.

Arranca un nuevo periodo: negociar el futuro

"Como ha sido doloroso pensamos que [con la salida] se acaba, pero no se acaba", explica a 20minutos el analista del Instituto Elcano y profesor en la UAM Federico Steinberg. "Ahora toca negociar lo más importante", asegura sobre la relación futura entre la Unión Europea y Reino Unido, que pasa por un acuerdo comercial. "Ahora se entra en un periodo de transición, por lo tanto no cambia nada. Simplemente Reino Unido deja de sentarse en el Consejo", prosigue el experto. Esa relación futura puede ser cercana, con una fórmula similar a la noruega, o distante, lo cual lo haría todo "muy complejo". Eso sí, Steinberg aclara que el impacto económico del brexit en España "no es de los mayores".

El sector de la automoción, uno de los más importantes

El sector de la automoción supuso entre enero y octubre de 2019 un total de 2.983 millones en exportaciones a Reino Unido, a los que hay que añadir otros 686 en "componentes del automóvil". Steinberg sostiene que a nivel manufacturero "aranceles no va a haber". En cambio, Anfac asegura que desde que se inició el proceso para la salida británica de la UE se perdieron 100.000 unidades y el precio de los vehículos españoles se encarecerá "en más de 300 millones de euros".

El sector agrícola necesita "homogeneidad"

Federico Steinberg maneja dos escenarios, pero "es poco probable que no haya acuerdo" porque eso tendría un impacto económico "muy grande". También hay que tener muy en cuenta el sector agrícola. "En este caso se necesita homogeneidad", por lo que lo normal es que "Reino Unido comparta estándares" con la Unión Europea. "Eso es lo que parece preferir Boris Johnson".

¿Qué pasará con el turismo?

Cuando todavía no se han iniciado las negociaciones se dan "posiciones maximalistas" por ambos lados, pero los analistas confían en un acercamiento. En lo que se refiere al turismo, en 2018, 18,5 millones de visitantes británicos estuvieron en España y se espera una caída tras el brexit. "Las empresas harían bien en ir diversificando sus mercados", sostiene Steinberg. Andalucía, Baleares o Canarias, por ejemplo, podrían sufrir en mayor medida esta bajada. Falta ver cuál es el acuerdo.

¿Y con Gibraltar?

España y Reino Unido han puesto en marcha el proceso de adaptación de las relaciones entre ambos. Se trata de la puesta en marcha de los comités bilaterales que deben llevar a la práctica los acuerdos alcanzados entre ambos países para proteger los derechos de los ciudadanos, y para reforzar la cooperación policial, aduanera y medioambiental en la zona de Gibraltar. Son cuatro memorandos firmados por España y el Reino Unido en los que detallan cómo será el proceso de relación tras el brexit entre España y Gibraltar y cómo se velará por los derechos de los ciudadanos, en especial de los "en torno a 25.000 trabajadores transfronterizos".

A nivel de ciudadanía, de momento, pocos cambios

Los españoles en Reino Unido mantienen la calma. Lamentan que España no haya informado debidamente, pero expresan que el Gobierno británico "ha hecho campañas tanto en prensa como en televisión". Alejandra Gorría, residente en Londres, comenta que "más o menos todo el mundo sabe el papeleo que hay que hacer". Este se resumen en: "Pedir el settled status (si llevas mas de cinco años aquí) o el pre-settled si llevas menos. Se puede hacer con una app, escaneas el pasaporte y a los dos tres días te dicen que sí (a no ser que haya algún problema). Y una vez que tienes eso, te puedes quedar en el país sin limite".