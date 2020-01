El Ayuntamiento confía en desactivar en las próximas horas el protocolo de contaminación por polvo africano

Así lo ha expuesto este lunes el alcalde de València, Joan Ribó, que se ha pronunciado de este modo tras la reunión que se ha celebrado en el consistorio para hablar de la reforma del paseo de la Alameda, preguntado por si continuaba activo dicho protocolo.

El primer edil ha afirmado que "ha desaparecido la alarma" y ha apuntado que "si no hay elementos en contra", esta misma jornada se levantaría dicho protocolo. Fuentes municipales han indicado a Europa Press que el plan continuaba vigente este lunes por la tarde, sobre las 16.00 horas, pero han señalado que se prevé que sea desactivado entre esta jornada y la de mañana martes.

Joan Ribó ha explicado que el protocolo se puso en marcha "porque dos estaciones de medición "superaron el índice de partículas PM10" y ha resaltado que no fue por una cuestión relacionada con la circulación del tráfico en la ciudad sino como "consecuencia de una corriente de aire que traía partículas de arena". "No es lo mismo partículas procedentes de combustiones imperfectas de gasoil, que de arena", ha precisado.

Asimismo, el responsable municipal ha detallado que este protocolo se activó a nivel uno, lo cual no conlleva "prohibir nada" sino "recomendar y avisar". "Son recomendaciones, sobre todo, para personas con enfermedades respiratorias y para que no se haga deporte al aire libre. Son recomendaciones bajas que no afectan en nada a la movilidad. Pasó como consecuencia de un tema climático que alguna vez pasa y hay que tenerlo en cuenta", ha aseverado Ribó.