Alessandro Lequio, vencedor en el juicio contra Olvido Hormigos: deberá pagarle 30.000 euros

En el mundo del famoseo rosa las demandas están a la orden del día. Y, como cabe esperar, siempre hay un vencedor y un vencido que, por lo general, debe abonar una multa considerable y, en numerosas ocasiones, hacer públicas unas disculpas. Así ocurrió hace poco entre María José Campanario y la periodista María Patiño, quien –acompañada de Telecinco– tuvo que pagar 6.000 euros a la esposa de Jesulín de Ubrique por una intromisión en el derecho al honor y a la intimidad. También lo vive en sus carnes, a día de hoy, Antonio David Flores, que, aún está pendiente de la sentencia firme que le obligaría a pagar los 80.000 euros que reclama Rocío Carrasco.

Un par de ejemplos de una larga lista de demandas que, ahora, tiene como protagonistas a Alessandro Lequio y a Olvido Hormigos. Y es que el conde y su esposa, María Palacios, han ganado la nueva demanda contra la expolítica por intromisión ilegítima en su intimidad, quien deberá pagar 30.000 euros (de los 120.000 exigidos en un principio) por haber asegurado en distintos programas y en la revista Lecturas mantener un romance con el italiano mientras este estaba esperando el nacimiento de su hija.

Así lo han publicado desde el portal Informalia, donde explican que, aunque en ocasiones anteriores el ex de Ana Obregón haya hablado de sus infidelidades, no significa que "no tenga reservada esta faceta de su intimidad", reza el fallo. Además, los magistrados han querido evidenciar que el reportaje publicado por Lecturas debe entenderse "como una intromisión ilegítima en la intimidad personal de los demandantes" y que, por ello, sobrepasa el derecho a la información.

Una sentencia que aún no es firme

Cabe destacar que, si bien es cierto que el conde Lequio es el que ha salido victorioso de este primer round, la sentencia emitida aún no es firme. Es decir, que Olvido Hormigos aún puede emitir un recurso ante el Tribunal Supremo para que evalúen el caso, aunque, claro, en caso de recibir el mismo veredicto, la exconcejala de Yébenes (Castilla-La Mancha) tendría que pagar la multa y, además, las costas procesales a los demandantes.