La Generalitat reprèn el reconeixement dels valencians que van ser víctimes de l'Holocaust

A Villena, a l'Alt Vinalopó, s'han entregat altres cinc 'Rajoles de la Memòria' del projecte 'Construint Memòria' en record dels homes de la comarca que van passar pels camps de concentració i extermini de Mauthausen i Neuengamme. Els seus noms són: Antonio Sáez Pardo, de Villena; Francisco Barceló Solera, de La Canyada; Santiago Mas Francés, del Camp de Mirra; Salvador Calatayud Alonso i Miguel Maestre Molla, de Beneixama.

La consellera de Participació, Rosa Pérez Garijo, ha expressat la seua voluntat de donar impuls i continuar amb aquesta tasca i seguir repartint les 'Rajoles de la Memòria' que encara queden, del total de 627 que representen totes les víctimes valencianes de l'Holocaust, visitant periòdicament les diferents comarques i fent un acte commemoratiu a escala comarcal com el qual ha tingut lloc hui.

"Es tracta que en cada poble es conega qui van ser les víctimes dels camps d'extermini nazis i que es reconega eixe record i eixa memòria en cada municipi on hi havia valencians i valencianes que van patir eixa barbàrie", ha manifestat sobre aquest tema Pérez Garijo per mitjà d'un comunicat.

Miquel Barceló, nét de Francisco Barceló, que va morir a Mauthausen, ha mostrat el seu agraïment per l'homenatge al seu avi i ha subratllat "la necessitat de recordar a les víctimes i el dolor d'aquelles i aquells que van patir la seua absència".

RECORD A LA HISTÒRIA DE CINC VÍCTIMES

Salvador Calatayud Alonso va nàixer a Beneixama l'any 1909. D'acord amb el que figura en la base de dades d'espanyols deportats a camps de concentració nazis del Ministeri de Cultura i Esport, el 25 de gener del 1941 va ser deportat a Mauthausen, on va romandre reclòs fins a l'alliberament del camp el 5 de maig del 1945.

També va ser alliberat Antonio Sáez Pardo, nascut el 1884 i natural de Villena, qui va patir l'horror nazi a Neuengamme des del 24 de maig del 1944 fins a aconseguir la seua llibertat. Antonio ja no va tornar a Villena, va viure la resta de la seua vida a Barcelona.

A Mauthausen van perir Francisco Barceló Solera i Santiago Mas Francés. Francisco Barceló, de La Canyada, va nàixer el 1898, va ser deportat el 27 de gener del 1941 i va morir només huit mesos després, el 23 de setembre del mateix any. Santiago Mas, del Camp de Mirra i nascut el 1900, va patir una destinació paral·lela al seu: va arribar el mateix dia que Francisco i va morir a penes uns dies més tard que ell, el 3 d'octubre del 1941.

Sobre Miguel Maestre Molla, nascut el 1900 a Beneixama, es coneix la data de la seua arribada a Mauthausen, el 22 de maig del 1941, però no obstant açò, d'acord amb la informació pública del Ministeri de Cultura i Esport, no existeixen dades sobre qual va ser la seua destinació després d'açò.