Álvarez de Toledo clausurarà aquest divendres la Interparlamentària del PPCV a València

En la trobada, en el qual participaran diputats nacionals, senadors, diputats autonòmics i provincials, s'abordaran en diferents ponències i trobades de treball iniciatives per a "fer un front comú en defensa dels interessos de la Comunitat Valenciana".

S'abordaran qüestions com la millora del finançament autonòmic, la defensa de la llibertat dels pares en l'educació, la política territorial o la manera d'accelerar l'arribada d'ajudes per als afectats per la DANA al Baix Segura i els últims temporals en la costa.

"Els ciutadans de la Comunitat Valenciana se senten abandonats per la falta de gestió de l'esquerra, pel seu escàs treball i pel menyspreu del govern de Sánchez en els seus pactes amb els independentistes", ha explicat el PPCV en un comunicat, en el qual ha agregat que els 'populars' van a "conjuminar esforços per a tractar de ser més eficaços en totes les institucions en defensa dels interessos dels valencians".