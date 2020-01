La Junta asegura que los planes de emergencia por el temporal se activaron "en tiempo y forma"

A preguntas de los periodistas sobre las críticas del PSOE que entiende que el plan de emergencia provincial se activó demasiado tarde, Bendodo ha incidido en que "todos los procedimientos que se han utilizado estos años atrás son los que se están utilizando ahora y no se ha hecho nada que no esté bien hecho".

Así, ha insistido en que todas las administraciones "actuaron de forma coordinada desde el minuto uno" y ha señalado que en el caso del Ayuntamiento de Málaga, cuya barriada de Campanillas resultó especialmente afectada por las lluvias con importantes inundaciones, la activación "se hizo correctamente, a las 23.07 horas".

Ha lamentado que no es la primera vez que Andalucía sufre una desgracia de este tipo, "y eso significa que tanto el servicio de Emergencias 112 Andalucía y las administraciones locales están perfectamente preparadas para activar los planes de emergencia en tiempo y forma", ha apuntado.

Bendodo ha reiterado que los planes de emergencia de los municipios afectados por el temporal, no solo de Málaga sino de la comarca del Guadalhorce, se activaron "en tiempo y forma durante la noche", bajo la coordinación del 112. "Por tanto siguiendo el procedimiento adecuado y correcto", ha reiterado.

Ha pedido a los socialistas "altura de miras, que es respeto". "Que no intente sacar tajada política de las desgracias de las personas que esto sería muy indigno", ha manifestado el consejero, quien les ha instado a que "metan el hombro para ayudar en vez de poner trabas y hablar mal de la gestión de las administraciones".

"Si no quieren ayudar que no ayuden, pero que no molesten por favor en el trabajo que están haciendo las administraciones", ha señalado.

EL COLEGIO Y EL IES PERMANECERÁN CERRADOS EL MARTES

El consejero ha dicho que el Infoca sigue trabajando para que los centros públicos de la zona recuperen la normalidad. En este sentido, ha asegurado que el centro de salud "ya está operativo y en el caso del instituto y el colegio permanecerán cerrados este lunes y el martes al menos hasta garantizar la seguridad de alumnos y profesores".

Además, ha vuelto a decir que la presa de Casasola "en ningún momento abrió sus compuertas" y ha explicado que las abre el último jueves de cada mes para comprobar de forma rutinaria que no hay fallos, por lo que este próximo jueves tendría que hacerlo, aunque "se está valorando por los técnicos si abrirla o no y si se hace será de forma controlada y con un desagüe menor que el habitual".

Bendodo ha precisado que el sábado la capacidad de dicho embalse "estaba al 75 por ciento, es decir, tenía capacidad de recibir seis hectómetros cúbicos de agua", apuntando que a día de hoy está al 80 por ciento y todavía tiene una capacidad del 4,2 hectómetros cúbicos". Así, ha dejado claro que "ese no fue el motivo de la avalancha de Campanillas".

El alcalde, Francisco de la Torre, ha indicado que, según datos de este lunes de la oficina montada el sábado para facilitar el contacto con el Consorcio de Seguros, son "más de 700 las familias que han declarado algún tipo de daño". "Una cifra importante y nosotros, igual que la Junta, somos solidarios y queremos que todo sea muy ágil para ayudar a que las familias recuperen la normalidad y los fondos", ha dicho.

Al respecto, ha asegurado que ha hablado con el responsable del Consorcio en Málaga "y van a actuar con la máxima agilidad y con la máxima comprensión" en cuanto a la valoración económica de los daños. Ha apuntado que si los afectados no tienen seguro y el Consorcio no puede cubrir "el compromiso es autonómico y local, y si puede ser estatal, que se hablará con la administración central, para ayudar a esas familias".

El regidor ha subrayado que "el esfuerzo de normalización es muy grande y la coordinación es total entre los efectivos autonómicos y municipales", apuntando que desde el primer día a primera hora se está actuando con los medios propios "más el esfuerzo de empresas contratadas con maquinaria especial".

Respecto a Casasola, De la Torre ha dicho que "justamente la presa al estar y con su funcionamiento retuvo cinco o seis millones de metros cúbicos de agua de estos días de lluvia y si no llega a existir hubiera tenido unas consecuencias muy negativas para Campanillas". "Por tanto lo que ha hecho es dar una seguridad, no crear problema alguno", ha incidido.