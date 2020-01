Les Corts viatgen a Oriola: arranca la comissió sobre els efectes de la DANA al Baix Segura

Per açò, la Mesa de Les Corts encapçalada pel seu president, Enric Morera, s'ha desplaçat fins a aquesta localitat i ha sigut rebuda en l'Ajuntament. Morera ha escrit en el llibre d'honor i l'alcalde, Emilio Bascuñán, li ha imposat la medalla d'or de la ciutat.

Morera ha destacat que és un dia "molt important" perquè "es demostra la voluntat de Les Corts d'estar presents en tots els racons del territori, de representar tota la ciutadania". A més, ha subratllat, se'n va a estudiar el què va passar en la comarca amb la DANA, emmarcada en l'emergència climàtica que és "més que evident".

"Hui aquesta comissió té el gran paper de començar a reflexionar i fer propostes per a evitar tragèdies com les passades i minimitzar uns riscos que cada vegada van a ser més habituals, segons apunten els experts", ha agregat.

La sessió constitutiva ha començat amb el record per part del president de la commemoració mundial de l'Holocaust en el dia en què es compleixen els 75 anys de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz. "Cal continuar treballant perquè aquests horrors, aquesta tragèdia humana, no es torne a repetir", ha dit, per a tot seguit convocar un minut de silenci "en record i honor de totes les víctimes que van patir la persecució".

També ha recordat les víctimes que va deixar la DANA al setembre i les que ha deixat l'últim temporal, provocat per la borrasca Glòria.

La Mesa de la comissió d'estudi està presidida per Aitana Mas (Compromís), el vicepresident és el socialista Francisco Rubio i la secretària, Elisa Díaz (PP).

La creació de la comissió va ser aprovada en el ple del 23 d'octubre per a abordar "les mesures de prevenció dels riscos d'inundacions del Baix Segura en matèria territorial, urbanística i hídrica". Va ser plantejada per Compromís i recolzada per tots els grups menys Vox.

Els objectius són estudiar com previndre les inundacions al Baix Segura atenent els aspectes territorials, urbanístics i hídrics, i possibles actuacions per a reduir la vulnerabilitat social, econòmica i ambiental en aquest territori davant futurs episodis de DANA com el succeït al setembre del 2019.

En concret, els grups tenen per davant la tasca d'analitzar com s'ha realitzat la gestió hídrica, territorial i urbanística durant les últimes dècades des de la perspectiva de la prevenció dels riscos d'inundació; conéixer tant les causes com l'abast, també econòmic, de les inundacions provocades per la DANA, i estudiar les actuacions que s'han de dur a terme per part de les diferents administracions públiques, tenint en compte els efectes del canvi climàtic, tant en el marc de la reconstrucció de la comarca com en el de la prevenció d'inundacions en el futur.

A partir d'ara, els grups hauran de presentar els seus plans de treball. Es podrà acordar la compareixença de representants de les administracions públiques i del Consell, així com d'experts en aquesta matèria. També podrà demanar la incorporació d'especialistes en la matèria objecte de la comissió amb la finalitat d'assessorar-la.

Així mateix, es podrà sol·licitar informació, informes i documentació a les administracions públiques, centres d'investigació, universitats, corporacions de dret públic i parts interessades.

En el termini màxim de dotze mesos haurà d'elaborar un dictamen que, després de la seua aprovació, haurà de ser elevat al ple de Les Corts per al seu debat i votació.