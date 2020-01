AMP.- Puig exigeix l'abolició de la prostitució i demana "determinació" al nou Govern de Sánchez per a aconseguir-ho

En un esmorzar informatiu a Madrid, acompanyat per diversos ministres del gabinet de Sánchez, ha defès la igualtat de gènere com a principi inqüestionable de la democràcia i ha lamentat que "la violència masclista i els seus múltiples rostres són el principal problema del nostre temps".

Davant la quantitat de dones "atemorides pel masclisme", Puig ha cridat a "anar més enllà en els espais legislatius i socials del feminisme", com en la prostitució. Ha promès que la Generalitat serà "tot el contundent que permeta la llei per a aconseguir una terra lliure de prostitució, una terra que pose fi a l'explotació sexual".

Per a aconseguir-ho, ha encarregat un informe a l'Advocacia de la Generalitat que permeta "veure fins a on es pot avançar" dins de les competències autonòmiques, a més d'instar el Govern al fet que "en aquesta etapa, assumisca amb determinació l'objectiu de l'abolició de la prostitució". "Ni un pas arrere; ni amb vetos parentals indignes en les aules, ni amb pancartes equidistants", ha emfatitzat.

"A banda del miler de dones assassinades en dècada i mitja, és insuportable que hi haja 578.000 espanyoles en el sistema de vigilància", ha subratllat, "tantes dones com per a omplir els deu estadis de futbol més grans d'Espanya". Davant d'açò, ha lloat el feminisme com "la palanca ètica per a la dignitat humana".

CRITICA EL "DÚMPING ANTIPATRIÒTIC" A MADRID

En clau econòmica, ha tornat a reclamar la "descentralització del poder concentrat a Madrid, tant per la quantitat d'institucions com pel "'dúmping fiscal' antipatriòtic i perjudicial per a la resta de comunitats", i ha advocat per "obrir el debat sobre la fiscalitat" perquè impostos com el patrimoni o successions estiguen harmonitzats, amb l'objectiu d'un Estat del Benestar "potent" i acabar amb les "anomalies" entre comunitats autònomes.

Puig ha reconegut l'"efecte de capitalitat indiscutible" en la política fiscal de Madrid, encara que ha atribuït l'augment dels seus ingressos en els últims anys al "conflicte català i al fet que s'hagen posicionat més empreses" en la capital. "Hi ha una absorció del poder econòmic que en el passat no era així", ha recalcat.

"La macrocefàlia política, econòmica i financera que aglutina la capital d'Espanya és ineficient, injusta i insostenible", ha sentenciat, posant com a exemple que Madrid absorbeix el 29% de funcionaris de l'Estat: "El cuádruple del que li correspon".

Ha puntualitzat, açò sí, que aquesta postura "no va contra Madrid, sinó a favor de la racionalitat, la cohesió i l'harmonia". I ha reivindicat: "Qui siga incapaç d'entendre ben totes les mirades d'Espanya, i d'apreciar-les com es mereixen, serà impossible que la governe bé", després del qual ha citat un discurs d'Obama per a advocar per la unió "sense complexos, prejuís ni centralismes".

En la ronda de preguntes, ha remarcat que no pretén ficar-se en el "jardí" de què seria necessari descentralitzar de Madrid a altres ciutats com València, encara que ha apuntat "algunes institucions que no tenen sentit que estiguen allí com l'Institut Oceanogràfic". També ha ressaltat l'"orientació interessant" de la política territorial de Sánchez: "És d'agrair per a entendre Espanya".

En tot cas, ha reiterat la seua exigència d'un canvi del finançament autonòmic davant la situació "crítica" de les arques de la Generalitat, una cosa "totalment inacceptable" i que ara "és més urgent que mai i no pot retardar-se més". "Ja no caben excuses; la nostra reivindicació no és identitària", ha puntualitzat, "solament una qüestió de justícia, igualtat i respecte".

FUGIR DE LA "FÚRIA" EN LA POLÍTICA ESPANYOLA

Durant la seua intervenció, Puig ha reivindicat l'"Espanya real" contra el discurs polític basat en les "pors neuròtiques i que propugna la fòbia i la ira com a respostes". Ha arrancat recordant els 13 morts pel temporal 'Glòria', entre ells una dona sense llar a Gandia (València), la qual cosa "obliga a una reflexió col·lectiva".

Com a reptes per al nou Govern, ha apuntat la justícia social, el desenvolupament sostenible i la cohesió territorial, i ha posat en valor la importància de la paraula, "tan necessària en temps de soroll i fúria". També ha lamentat la pobresa infantil com la desigualtat "més dolorosa" i "el 'pin parental' que ens ha de preocupar".

NEGA TENSIÓ AMB COMPROMÍS

Per contra, Puig ha tornat a traure pit del govern del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem). "Deien que no era possible un canvi, que un govern de coalició no funcionaria", ha rememorat, i ha defès que "després d'aquesta experiència, el debat espanyol necessita menys soroll, fúria i temors".

Ha negat que hi haja tensió amb Compromís després de la reedició del pacte l'any passat, ironitzant amb que li pareixeria bé que "el Govern d'Espanya acabe els quatre anys amb el nivell de tensió actual". "No veig cap clevill ni posicions contràries; els governs, encara que siguen de majoria absoluta, sempre tenen diferències", ha resolt.

Entre els assistents a l'esdeveniment de Nova Economia Fòrum estaven els ministres de Justícia, Juan Carlos Campo; Indústria, Reyes Maroto, i Ciència, Pedro Duque, així com la presidenta del Senat, Pilar Llop. També s'han sumat companys del Botànic com la vicepresidenta del Consell i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, i els secretaris generals d'UGT i CCOO, Pepe Álvarez i Unai Sordo.