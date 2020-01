La compatibilidad de los signos del horóscopo para los mayores de 55 años: ¿con quién haces 'match'?

¿Disfrutarás de la vida en pareja este año?, ¿conocerás a gente nueva con la que compartir tus intereses y tu manera de ver la vida? Estas son algunas de las preguntas que muchos mayores de 55 años que no tienen pareja se están haciendo al haber empezado el nuevo año y que quizás el Horóscopo les ayude a tener respuesta. Por ello, Ourtime, aplicación de citas para mayores de 55 años, ha preparado una pequeña guía de compatibilidad zodiacal para que la Generación Silver tenga más fácil encontrar a la pareja que mejor encaje con su signo del Horóscopo.

El match de Capricornio… ¡Tauro y Virgo, los signos de la Tierra!

Sabemos que los nacidos entre el 22 de diciembre y 19 de enero son personas tranquilas, estables y algo ambiciosas. Los valores de pareja y familia son muy importantes para los Capricornio y en el ámbito de las relaciones personales suelen ser bastante reservados. Por ello, en Tauro y Virgo encontrarán la combinación perfecta, aunque el orgullo pueda suponer alguna dificultad.

El match de Acuario… ¡es otro Acuario!

Los nacidos entre el 21 de enero y 19 de febrero son humildes, generosos e imaginativos. Muy inteligentes e independientes, si bien el amor es una de las cosas más importantes de su vida. La mejor compatibilidad de Acuario es con otro Acuario. Sí, hay una conexión increíble entre dos personas de este signo.

El match de Piscis… ¡el tenaz Cáncer!

Los nacidos entre el 20 de febrero y 20 de marzo encajan muy bien con cualquier persona. Tienen una personalidad versátil y cariñosa, lo que a veces, puede dar lugar a malentendidos. Pero más que ningún otro signo saben lo que quieren y lo que no. Cáncer es su pareja ideal.

El match de Aries… ¡Libra, el sociable!

A los nacidos entre el 21 de marzo y 20 de abril les gusta hacer las cosas rápido y bien pero no tienen paciencia. En sus relaciones necesitan sentirse vivos, por ello, todos los signos de Fuego le vienen bien, si bien Libra les da algo más que los demás: les encanta compartir con otros y pasar tiempo al aire libre.

El match de Tauro…. ¡variedad, pero mejor con Virgo, Aries y Capricornio!

Los Tauro buscan estabilidad. Para los nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, las relaciones pasajeras les hacen sentir vacíos y no terminan de llenarles. Son un signo que da mucho de sí, tanto que a veces se olvidan de que primero estás tú y después los demás. Les pueden las inseguridades y necesitan más personas comprometidas a su lado. Por tanto, encajan bien con Virgo o Aries, pero mejor aún con Capricornio, quien les aportarán toda la seguridad que les falta.

El match de Géminis… ¡el romanticismo de Piscis!

Espíritu carismático, alegre y decidido. Los nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio buscan a alguien que les complemente, que les valore y que no se tome la vida tan en serio. Les gusta vivir las cosas de forma intensa, sacar todas sus emociones y no quedarse con ganas de nada. 2020 es su año y aunque Virgo está dispuesto a dar todo por ellos, Piscis les dará lo que están buscando.

El match de Cáncer… ¡arriesga con Escorpio!

A los Cáncer no les gustan las rutinas, cambian sus planes constantemente y necesitan que todo les aporte. En el amor buscan algo que sea espontaneo, natural, fácil y les dé mucho cariño. No están dispuestos a sufrir otra vez y más que nunca necesitan un apoyo sentimental. Casualmente los Escorpio de su edad buscan lo mismo que ellos, aunque su fuerte carácter, a veces, les puede hacer replantear si seguir con la relación.

El match de Leo… ¡Aries y Sagitario para subir la autoestima!

Los nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto son de simpatía selectiva y siempre necesitan aprobación. Valen mucho y son pocas las personas que consiguen que los Leo puedan ver todo lo que valen. No les ha ido bien, pero 2020 es un año redondo y los signos de Fuego les ayudarán a que lo sea. Aries y Sagitario pueden aportarles mucho pues tienen características afines a los Leo y pueden lograr que vean sus puntos fuertes.

El match de Virgo… ¡Géminis, el amable!

Los Virgo se conocen, saben lo que quieren y van a por ello. Los nacidos entre el 24 de agosto y 23 de septiembre son más de hechos que de palabras. Parecen personas frías o al menos eso creen los que no los conocen, pero en el fondo los Virgo buscan cariño y alguien que quiera aportarles algo nuevo, diferente y real. Son exquisitos y les gusta que les hagan reír. Géminis está dispuesto a ello.

El match de Libra… ¡busca Géminis y Acuario!

Hay pocas cosas que llenen por completo a un Libra. Los nacidos entre el 24 de septiembre y 22 de noviembre quieren lo que se merecen, y cada día lo tienen mucho más claro. A veces, se preguntan si al final se quedarán solas o solos, si la culpa era suya… Pero pronto se les pasa, sobre todo cuando se recuerdan quién son y todo lo que valen. Quizás tienen a esa persona especial a su lado y no la ven; deben buscar entre los Géminis y Acuarios que les rodean, quizá alguno tenga lo que buscan.

El match de Escorpio…. ¡Sagitario, la combinación perfecta!

Los nacidos entre el 24 de octubre y 22 de noviembre tienen un carácter fuerte y, por tanto, les gustan las emociones fuertes. Siempre logran lo que se proponen, aunque haya veces que tarden un poco más en conseguirlo. No tienen claro que quieren, pero saben que les vendría bien vivir un poco más despacio. Sagitario es la combinación perfecta, seguro que encuentran en él lo que no saben que estás buscando.

El match de Sagitario… ¡Leo y Escorpio, los más compatibles!

Los nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre son de alma joven, aventurera y alocada. Siempre quieren más y nunca se conforman. Tampoco les gustan las rutinas y no buscan algo de verdad. Son impacientes, viven al máximo todas las emociones que se les presentan y no se fían. Tienen que parar y pensar un poco más. Con Leo tendrán una compatibilidad increíble, pero cuidado con la intensidad del momento. Con Escorpio no hará falta forzar nada.

Y como nos recuerda Aurelio Conde, experto en el ámbito de relaciones personales y personal Love Coach de Ourtime, “tan importante es la compatibilidad de nuestra futura pareja como lo que nos aporta. Muchas veces no necesitamos una persona igual a nosotros, pero sí una persona que nos acompañe y comparta nuestros intereses, se complemente con nosotros y nuestro estilo de vida y rellene nuestras carencias. Tú decides”.