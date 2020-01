Porcelanosa va superar els 850 milions d'euros en vendes el 2019, la qual cosa suposa un creixement de quasi el 5%

20M EP

La xifra de vendes consolidades de Porcelanosa va superar els 850 milions d'euros el 2019, la qual cosa significa un creixement de quasi el 5 per cent, percentatge que s'ha tornat a marcar el grup empresarial com a objectiu durant el present any.