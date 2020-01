El Consell impulsarà el pla 'Reforesta' i un projecte per a recuperar l'Albufera

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha proposat aquest dilluns un pla de reforestació de la Comunitat per a lluitar contra la despoblació i servir de "pulmó del futur" dels valencians, al costat de la redacció d'un projecte integral per a la recuperació de l'Albufera de València, "una joia verda europea".

En un desdejuni informatiu a Madrid, ha convidat a "interioritzar que l'emergència climàtica és una realitat que obliga a actuar ja", recordant els efectes de la borrasca 'Gloria' de la setmana passada amb 13 morts. Entre ells hi havia una dona sense llar, a Gandia (València), la qual cosa també "obliga a una reflexió col·lectiva".

Puig ha exigit combatre el canvi climàtic "sense negacionismes ni maximalismes: no afirmant de manera irresponsable que la contaminació no mata ni promovent un fonamentalisme que fracture a la societat". Per a aconseguir-ho, ha cridat a una transició energètica justa que no deixe com a "víctimes" als col·lectius més vulnerables, "com va passar amb les reconversions industrials".

Com a "resposta valenciana" a aquest problema, la Generalitat proposa el pla 'Reforesta' dins del 'Pacte verd valencià' o 'Green New Deal' que va anunciar en el seu missatge de cap d'any. Es tracta d'una "acció contundent" que Puig espera iniciar de la mà d'altres administracions i de propietaris privats, amb fons europeus i suports fiscals derivats dels quals contaminen l'aire.

Paral·lelament, el Consell encarregarà la redacció d'un projecte integral per a la recuperació del Parc Natural de l'Albufera de València, també com "una acció decidida que establisca les bases per a salvar el seu futur.

L'objectiu és que servisca de "punt de trobada" entre tots els agents implicats en aquest patrimoni ecològic, cultural, agrícola i social, per al que Puig ha tornat a demanar el suport del Govern i de la Comissió Europea. També en clau mediambiental, ha recordat la seua meta que els 1.619 edificis de la Generalitat únicament utilitzen energia verda al final de la legislatura en 2023.

Centre d’investigació de Telefónica

Més enllà del canvi climàtic, Puig ha destacat que Telefónica posarà en marxa la pròxima setmana a València el seu centre de recerca i desenvolupament en ciberseguretat, orientat a la internet de les coses i al concepte de ciutats intel·ligents, que entronca amb el Districte Digital d'Alacant i l''Estratègia valenciana d'intel·ligència artificial'. "Enfront de la falsa disjuntiva de créixer o no créixer, la innovació és la síntesi de com créixer millor", ha reivindicat.

Sota aquest prisma, el Botànic aposta per un pla de cooperació píublic-privada en l'àmbit de les infraestructures, "una ambiciosa iniciativa conjunta" pel dret a l'habitatge digne i la mobilitat eficient. Es tracta d'una estratègia anomenada 'Desenvolupament 5.0' amb vista a "consolidar en la Comunitat un model de creixement innovador, inclusiu i sostenible".

Ximo Puig també ha reiterat que la creació d'ocupació és la seua "màxima prioritat" i ha posat com a exemple que la Comunitat és la segona d'Espanya on més ha baixat l'atur des de l'inici del seu mandat al juny de 2015.

Preguntat pel transvasament, s'ha compromés a "intentar fer compatible el desenvolupament de l'agricultura amb els efectes mediambientals, aprofitar al màxim totes les possibilitats" del Tajo-Segura, "un recurs necessari i irrenunciable per a tornar a consolidar l'horta d'Europa".

Reversió de Torrevella

D'altra banda, sobre la reversió del departament sanitari de Torrevella (Alacant), Puig ha garantit que la Generalitat seguirà avant amb el procés perquè finalitze "ràpidament, tenint en compte la seguretat jurídica i buscant el menor impacte per a les arques".