El Ayuntamiento reimplantará de forma gradual el modelo de castellano en las escuelas 0-3 Donibane y Fuerte Príncipe

En concreto, las escuelas infantiles Donibane y Fuerte Príncipe retomarán el castellano como modelo lingüístico, mientras que la escuela infantil Goiz Eder sumará a su actual modelo en euskera una oferta de plazas en castellano con actividades en inglés.

Los cambios comenzarán ya el próximo curso 2020-2021 y culminarán en el curso 2022-2023. Con la implantación gradual del cambio de modelo, que acompaña a la propia evolución educativa del alumnado en el centro, se pretende "no generar la indefensión que, según sentencia judicial, tuvieron las familias de los menores escolarizados en esos centros en 2016".

Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que ha comparecido junto al concejal delegado de Educación, Participación Ciudadana y Juventud, Fernando Sesma, para dar a conocer el acuerdo aprobado en Junta de Gobierno Local para "revocar los cambios de modelo lingüístico realizados en varias escuelas en 2016".

Maya ha remarcado que "los tribunales han tirado por tierra reiteradamente" los cambios puestos en marcha por el anterior gobierno municipal de EH Bildu, "unos cambios que supusieron el incremento de las plazas en euskera de 164 a 408 y la supresión de 255 plazas en castellano y castellano-inglés".

Para el alcalde, esta decisión se adoptó "por encima de los intereses de las familias", por lo que, tras las sentencias judiciales, el gobierno municipal actual ha optado por "devolver la normalidad a las escuelas infantiles, cumpliendo la legalidad" y "sin perjudicar a las familias".

"Nosotros no vamos a hacer pasar a las familias que hoy tienen a sus hijos en estas escuelas lo que tuvieron que pasar los padres y madres por culpa de la Alcaldía de EH Bildu", ha expuesto Maya, para remarcar que el equipo actual "no va a romper ningún ciclo educativo" y se realizará una reimplantación "progresiva".

Ha destacado, además, el alcalde que se va a hacer un estudio "real" y con "rigor" de la demanda existente de las escuelas infantiles, un estudio que, según ha expuesto el concejal Fernando Sesma, estará listo "no muy tarde" de forma que en el curso 2021-2022 se puedan tomar medidas.

RETORNO AL MODELO EN CASTELLANO

En concreto, tras la decisión adoptada por la Junta de Gobierno Local, para la próxima preinscripción en las escuelas infantiles municipales de Pamplona se incluirán plazas en castellano en Donibane y Fuerte Príncipe y plazas de castellano con inglés en Goiz Eder, únicamente en los grupos de 'lactantes' y 'caminantes', que se corresponden con los niños de menor edad, que comienzan el ciclo de 0 a 3 años.

En los grupos de 'menores' y 'mayores' se mantendrá el actual modelo en euskera hasta que esos niños concluyan su formación en el centro para no interrumpir su educación en el modelo elegido. De esta forma, por motivo de estos cambios, "ningún niño o niña tendrá que salir del centro y modelo lingüístico elegido en su momento", ha remarcado Sesma.

Según ha detallado el edil, la vuelta a la situación anterior que conlleva la revocación de los acuerdos establecidos en 2016 cuenta con la problemática de las instalaciones de la escuela infantil Rotxapea, cerrada como centro educativo en noviembre de 2016 por sus graves deficiencias estructurales.

Por esas mismas razones, según ha expuesto, "no se considera técnicamente recomendable reabrir el centro, con independencia del modelo lingüístico que pudiera acoger". Por ello, para que la desaparición de ese centro no tenga impacto negativo sobre la oferta en euskera (que era la que impartía antes de los cambios revocados de 2016) ni sobre la oferta de castellano con inglés (que es la que retornaría a la antigua Hello Rochapea, hoy Goiz Eder), se ha decidido que la escuela infantil Goiz Eder imparta ambos modelos, el de euskera y el de castellano con inglés.