Las víctimas del metro celebran el "final digno" del caso aunque echan en falta un perdón "que salga del corazón"

Cuatro exdirectivos han asumido este lunes su culpa y su responsabilidad ante la jueza, por lo que han sido condenados a 22 meses de cárcel, mientras que a otros cuatro, entre ellos, a la exgerente de FGV, Marisa Gracia, se les ha retirado la acusación tras llegar a un acuerdo entre acusaciones y defensas.

En la palabra que ha dado la jueza a los condenados, han contestado con un "sí, acepto" a la responsabilidad que se le atribuye en el siniestro, pero las víctimas han lamentado que "en ningún momento" hayan pedido perdón. "Ni ellos ni Marisa Gracia", ha reprochado la presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote.

Tras la breve vista que se ha celebrado en el juzgado, en la que las víctimas, la mayoría de ellas con sus camisetas puestas recordando a los 43 fallecidos y los 47 heridos, escuchaban en la Sala los delitos y penas fijadas, se han puesto en pie y han hecho un pasillo por el que han pasado las ocho personas que se han sentado en el banquillo.

Ha sido un momento tenso, en el que no se han cruzado miradas y ninguno de los condenados ha pedido perdón a las víctimas, según han indicado a Europa Press testigos presentes. Instantes antes, uno de los familiares del metro se ha dirigido a Marisa Gracia y le ha hecho una pregunta: "¿Puedes dormir tranquila?", a lo que esta ha contestado: "Sí, muy tranquila".

A la salida del juzgado, se ha registrado otro momento de tensión entre la propia Gracia y una de las personas que portaba la camiseta de la asociación. Gracia insistía en que no quería atender a la prensa, a lo que esta persona le ha preguntado: "¿Si tanto crees que no eres culpable, ¿por qué no quieres hablar con la prensa?".

Gracia le ha contestado sin detenerse: "No quiero hablar a la prensa, estoy en mi derecho de no hacer declaraciones. Yo ya he estado en una sala, en lo judicial, y no quiero hacer declaraciones", a lo que él le ha dicho: "Y yo también estoy en mi derecho de preguntarle". Y cuando abandonaba el lugar, le ha llamado "mentirosa".

"TRIUNFO CIUDADANO"

Tras el incidente con Marisa Gracia, Garrote ha retomado las declaraciones que había iniciado con los periodistas y ha celebrado el "final digno" que a su juicio supone la sentencia del metro. "Es el triunfo ciudadano. Si se lucha, si se intenta, sí se puede", ha aseverado.

"Más allá del triunfo de un grupo de personas, creo que es el triunfo de la sociedad. De un grupo de personas que teníamos todo en contra, hemos conseguido darle la vuelta a la tortilla. Es el triunfo ciudadano. Si se lucha, si se intenta, sí que se puede. Se puede cambiar las cosas, se puede cambiar el no tener nada para que el final de la lucha, el final del camino, sea haberlo conseguido", ha defendido.

En opinión de Garrote, "es evidente que se han quedado muchas cosas en el camino", aunque ha indicado que han logrado "lo máximo" que podían conseguir. "Esa es nuestra satisfacción. Que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano y que hemos conseguido todo lo que se podía conseguir", ha reiterado.

En este sentido, ha puesto en valor que la AVM3J ha "demostrado que la responsabilidad era de la empresa, era de los gestores y esa es su responsabilidad".

Por otra parte, ha lamentado que los exresponsables de FGV no hayan pedido disculpas a las víctimas ni a sus familiares: "Ellos han estado en una actitud muy impasible, muy inhumana iba a decir, porque ha faltado un gesto de reconocer que ese reconocimiento de culpa salía del corazón. Porque es verdad que han reconocido su culpa pero no es menos cierto que se reconoce ante la posibilidad de un castigo mayor".

Garrote ha insistido en que para la AVM3J "lo que hubiera tenido realmente valor" es "que ese reconocimiento saliera del corazón, pero evidentemente ese reconocimiento hubiera llegado acompañado de un perdón y a los pocos días del accidente, no hubieran esperado 13 años".

Esto, según la representante de las víctimas, demuestra la "catadura moral como personas" de los exresponsables de FGV: "Tanto los que lo han reconocido como los que se han quedado fuera, que realmente no han tenido ni un ápice de humanidad de reconocer que, si no penalmente, a nivel de gestión las cosas las hicieron mal".

LA "ESPINITA" DE LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

A las víctimas, ha continuado Rosa Garrote, les ha quedado, pese esta sentencia, una "espinita", la de que "no se han asumido las responsabilidades políticas".

En cualquier caso, ha reivindicado: "Se ha demostrado que teníamos razón, que la responsabilidad era de la empresa y no del conductor. Es un triunfo, hoy es día de celebración y para estar muy satisfechos. Es un alivio y un descanso que por fin se haya ofrecido este final, un final digno".

"La lucha ha valido la pena porque lo que no podía ser es que se quedara que el accidente era culpa del conductor, que es el último eslabón de la cadena y que los directivos, las personas realmente con poder, que salieran impunes. Nos ha costado más de 13 años, ha sido un camino duro, pero hoy ha valido la pena. Es un triunfo, lo hemos conseguido", ha celebrado la presidenta de la AVM3J.