Medio millar de pensionistas se manifiestan ante la sede del Banco de España: "No tienen vergüenza"

Medio millar de personas han acudido a la manifestación convocada por la Marea Pensionista este lunes en Barcelona para protestar contra el Banco de España, que se ha posicionado en contra de la revalorización de las prestaciones de jubilación basándose en la inflación (IPC).

Los manifestantes han andado desde la plaza Universidad hasta arriba del Portal del Ángel donde hay la sede del organismo regulador entonando gritos como "Gobierne quién gobierne, las pensiones se defienden" y tildando los banqueros de "ladrones".

En declaraciones a los periodistas, la portavoz del movimiento, Concepción Ribera, ha pedido la dimisión del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cuerpo, y ha asegurado que el dirigente de la institución "no tiene vergüenza" de hacer estas declaraciones cuando él cobra más de 12.000 euros en el mes.

Además, ha reclamado al regulador que "depure responsabilidades" y que exija a la banca los 65.000 millones de euros del rescate bancario.

Ribera ha recordado que en el Estado hay un millón y medio de mujeres que cobran menos de 500 euros en el mes de pensión y que casi el 80% de las prestaciones por jubilación están por debajo de los 700 euros mensuales, con una media total que no llega a los 1.000 euros.

"Y este señor que cobra 12.700 euros en el mes tiene la barra de decir que no se suban las pensiones con el IPC?", se ha preguntado antes de añadir que el colectivo está "harto" de tener que escuchar de boca de personas con sueldos "estratosféricos" que no se pueden incrementar los sueldos de los pensionistas.

"No tiene vergüenza, los pensionistas seguiremos saliendo a las calles para reivindicarnos porque las pensiones son un derecho. Que no nos engañen. Sí que hay dinero, el que no hay es voluntad política", ha remachado.

Varias agrupaciones en favor de los derechos de los pensionistas se manifiestan cada lunes en la plaza Universitat de Barcelona para reclamar unas prestaciones dignas.

En las reformas del sistema de pensiones de los años 2011 y 2013 se limitó el aumento de las pensiones a un 0,25% en situaciones de déficit.

Una de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez fue "corregir" este techo y actualizar las pensiones al incremento del IPC, aumentando las prestaciones un 0,9% desde el 1 de enero del 2020.